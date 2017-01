2017, reptes: redacció a València i nova web

Diumenge, 1 de gener de 2017 a les 00:00h

Fa quatre anys ja que el projecte de La Veu ocupa l’espai comunicatiu dels mitjans digitals en llengua pròpia del nostre País Valencià. Uns anys intensos, tremendament apassionants i que ens han dut a una nova etapa que només s’entén des de la il·lusió que sempre hem mostrat per fer periodisme amb gent del nostre país i parlant de la nostra terra.



És precisament aquesta il·lusió la que ens empenta a continuar a pesar de les dificultats i assumir nous reptes, noves esperances i, sobretot, seguir treballant pel país des de la humilitat i l’honestedat que sempre ens han caracteritzat. Ara tot just comença un nou any i és hora d’obrir-nos a nous projectes i idees que vénen a millorar el nostre major repte: fer periodisme de qualitat, amb credibilitat, fet per valencians i sempre en valencià. Som conscients dels dos reptes essencials per al futur de La Veu que tenim per davant i per a fer un gir propositiu de 180º: incorporar més periodistes per millorar els continguts d’actualitat amb una nova redacció a València capital, i renovar la web amb nova tecnologia responsive i nou disseny adaptat a qualsevol dispositiu (mòbils, tauletes, portàtils, pc).



El 2017 es presenta ple de motivacions per al nostre equip. La Veu és un projecte profundament vinculat a quatre pilars bàsics que basteixen innegociablement la nostra aposta pel valencianisme mediàtic: llengua, periodisme, dignitat i país. De fet, pensem que ningú podrà dubtar que no hem fallat mai a la premissa que s’extrau d’aquests quatre puntals, perquè tot i la manca de recursos sempre hem intentat fer periodisme en valencià, per a recuperar la dignitat que els governants del nostre país li havien fet perdre durant els 20 anys que governaren.