Manel Alonso: ‘M’agrada sentir la complicitat dels lectors’

Ha plogut molt des que es publicaren les primeres obres literàries de Manel Alonso i Català allà pels anys huitanta, aleshores la publicació d’un llibre depenia o bé d’obtindre un guardó literari, de contactes, de diners o de talent. Aquest últim, junt amb les ganes i la constància, han fet que el nostre autor es faça un lloc i un espai dins del panorama literari valencià. I és que no podem dir de Manel que és només narrador o poeta, ja que la seua obra ha tocat quasi tots els gèneres: poesia, narrativa breu, novel·la, articulisme, literatura infantil...Prop de quatre dècades més tard, en ple 2017, el puçolenc Manel Alonso inicia un nou projecte amb les ferramentes i les noves formes de fer que han esdevingut possibles amb les noves tecnologies: Les petjades de l’home invisible, un llibre que tracta de finançar-se a través d’una-I per què no? A una gran part de les editorials valencianes els costa publicar segons quin tipus de gèneres literaris, el dietari n’és un. Davant de mi tenia diverses opcions: el premi, he d’afegir que n’hi ha molt pocs dedicats a aquest gènere, l’autoedició més o menys encoberta, o comptar amb la complicitat dels lectors que al llarg de trenta anys he pogut seduir i publicar-lo en un segell dels diversos existents que s’han especialitzat els darrers anys en editar utilitzant aquesta fórmula.El dietari és l’escriptor nu davant de l’espill, és tan important tot allò que diu com tot allò que calla. Des de l’any 1987 que d’una manera intermitent he anat escrivint dietaris. De fet, n’he publicat tres d’ells en Llibres de l’Aljamia: Estiu del 1987 (2005), El temps no vol quedar penjat. Dietari dels primers noranta (2008) i A mala hora gos no lladra. Dietari de l’1 de gener de 2001 fins a l’1 d’agost del 2001 (2010). Les petjades de l’home invisible serà el més extens que publique. El lector trobarà en el llibre un escriptor més madur, un individu més viscut, amb cicatrius i ferides per tot arreu provocades per una vida viscuda amb passió al voltant del fet literari i del llibre. Un home dolgut, tocat per un cert pessimisme del qual intenta desempallegar-se.