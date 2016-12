Investigadors valencians aconsegueixen un avanç que facilitarà l’ús d’Internet en els avions

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 09:30h

L’investigador de l'iTEAM de la UPV i coordinador de l'equip de treball responsable de la innovació, José Capmany, explica que “es tracta de la primera ocasió en què s'assoleix una cosa així en el camp de la fotònica de microones. És el primer xip del món que per fora sembla electrònic, però per dins és òptic”.La clau per a la integració de tots els components en el xip ha sigut l'ús de fosfur d'indi, que facilita incorporar tant els elements actius com els passius. Els resultats d'aquesta recerca de la UPV han sigut publicats en Nature Photonics.