La Vall d'Uixó i PortCastelló creen sinergies per atraure nous creuers

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 19:00h

L' Ajuntament de la Vall d'Uixó PortCastelló han anunciat fa poc la signatura d’un conveni de col·laboració per “treballar conjuntament” i que les Coves de Sant Josep “servisquen com a atractiu per a l'arribada de noves navilieres de creuers a Castelló” i els turistes tinguen l’oportunitat de visitar el riu subterrani navegable més llarg d'Europa.L'alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños; el regidor de Turisme, Jordi Julià; la gerent de Coves de Sant Josep, Alba Fas, i el president de l'Autoritat Portuària de PortCastelló, Francisco Toledo, mantingueren recentment una reunió per crear sinergies entre ambdues entitats i treballar conjuntament per rebre més visitants. PortCastelló està actualment immers en un procés per augmentar el nombre de creuers que rep a l'any, per la qual cosa “anem a donar els primers passos perquè les noves navilieres que arriben a Castelló també visiten les Coves de Sant Josep, perquè ens interessa un turisme internacional que exporte la nostra marca”, ha anunciat Baños.Toledo afirma que el riu subterrani és “un recurs turístic únic i exclusiu i hem de trobar les vies per a retroalimentar-nos i que servisca per a atraure més creuers fins al port”. Amb aquest conveni es pretén “vendre les Coves com un atractiu per a les navilieres i que el port aconseguisca desenganxar dins d'aquest sector”.