Els carrers de València, protagonistes en el videoclip 'La Guerra' de VaDeBo

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 16:15h

Aquesta setmana, VaDeBo ha presentat el seu nou videoclip en què posen imatges a la cançó La Guerra, que forma part del seu últim disc Actitud (2016, Maldito Records). El grup ha emprat aquest audiovisual per fer servir el concepte bèl·lic “guerra” per representar situacions quotidianes complicades. És per això que al vídeo es plasmen diferents exemples on multitud de persones anònimes lliuren la seua particular guerra plantant cara a la tristesa i les misèries del dia a dia.El videoclip, produït per McFly Audiovisual, ha estat rodat en nombroses localitzacions del centre i la perifèria de la ciutat de València, com l'estació d’autobusos, Benimaclet, el Cabanyal, l’Eliana, Paiporta, Burjassot, el Carme i la carretera V-30.