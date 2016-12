Contes, plantes i rondalles d'Enric Valor capturats per a la posteritat en uns audiovisuals

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 00:00h

Els audiovisuals estan disponibles al canal de Youtube de la Coordinadora i també es poden demanar per al seu enviament per correu postal.

La Coordinadora pel Valencià - Escola Valenciana de l'Alcoià i el Comtat ha presentat una nova col·lecció d'audiovisuals per a l'escola. Es tracta de quatre gravacions, editades en DVD, enregistrades en diversos pobles de les comarques d'influència d'aquesta entitat on s'han acollit alguns dels actes que ha celebrat la Coordinadora, com és el cas de la III Trobada de Contacontes de Penàguila Els documentals han estat gravats per Diània Televisió i són, en paraules de Francesc Gisbert, coordinador dels projectes "Audiovisuals per a l'escola" i "Viatjant i llegint", “una forma d'aproximar el patrimoni oral i la cultura als centres educatius, en un moment en què la televisió en valencià continua sent un desig sense data”.Una de les produccions és "Antologia de Contacontes Valencians", un DVD doble que recull les històries que s'explicaren a la III Trobada de Contacontes de Penàguila . En el document es troben contes narrats pels millors narradors orals valencians: Els tres estudiants, de Jordi Raül Verdú; Conte de por i de riure, de Carles Cano; La mosca, d'Enric Lluch; Contalles, de Llorenç Giménez; El Caro, de Víctor Labrado; I queixalets també, de Joan Borja; La masera poregosa, de Francesc Gisbert, L'encantada, de Rosanna Espinós, El tio Voro i la rateta, de Miquel Puig; Els llops i la cabreta, d'Anna Ballester; Igual es volia morir, d'Almudena Francés, i diverses cançons de Dani Miquel.