Els contes de Blasco Ibáñez en valencià per primera vegada després de 120 anys

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 16:30h

Per primera vegada, i després de 120 anys de la primera edició de Cuentos valencianos de Vicente Blasco Ibáñez, els lectors poden gaudir dels relats que l’autor valencià més universal va publicar sobre la gent de la seua terra en la llengua pròpia.El periodista José Camarillas, de l’empresa de gestió cultural València immaterial , els ha traduït i editat amb l’assessorament i correcció de Juli Jordà, de UiDOS Serveis lingüístics , i les il·lustracions de l’artista Saida Granero. L’encarregat del pròleg ha sigut l’historiador Vicent Baydal, qui destaca la importància “d’aquest acte de reintegració i afirmació cultural d’un dels referents històrics ineludibles per als valencians”.Contes valencians parla en clau valenciana i amb un toc de tragicomèdia molt blasquista d’amor i desamor, de músics casats amb el vi i retors calents, de coses que els diners no poden pagar, de bodes i costums centenaris, de lladres amb honra i, fins i tot, de personatges mitològics com els dracs i no tan mitològics com la màfia del cap i casal.El llibre, que forma part del projecte “La València de Blasco Ibáñez” (una app turística de José Camarillas per a convertir València en la primera ciutat museu del patrimoni immaterial), es pot adquirir al portal valenciaimmaterial.com