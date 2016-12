La presó de Picassent, escenari de la Banda Municipal de València

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 00:00h

L’assaig d’aquest dijous de l’Orquestra de València i la soprano Ofelia Sala estarà obert i adreçat als refugiats

RedactaVeu / València.



La Banda Municipal de València visità dilluns el Centre Penitenciari de Picassent per interpretar, sota la direcció de Fernando Bonete, una selecció d'obres destacades del seu concert de Nadal, que va oferir amb gran èxit, el passat cap de setmana, al Palau de la Música. D'aquesta manera, acosta la música als presos, tal com va fer l'Orquestra de València en dos ocasions i es suma al projecte social del Palau i l’Orquestra que està desenvolupant l'actual equip de govern de l’auditori.



La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Glòria Tello, es mostrava molt il·lusionada amb aquest concert perquè "el projecte social del Palau i, en general, l'orientació social de tot allò que fem, és per a mi un objectiu irrenunciable. Som un servei públic, és la nostra obligació. La música té, a més, una capacitat singular per a donar moments molt especials d'esperança, confort, alleujament i no simplement una distracció de qualitat, a qui tinga una vida especialment difícil".





La Banda Municipal de València amb Fernando Bonete a la presó de Picassent.



En aquest context, aquesta mateixa setmana, el proper dijous 22 de desembre, l'assaig general de l'Orquestra de València estarà obert a 150 refugiats de diverses nacionalitats, entre ells molts d'Ucraïna i Síria, perquè puguen escoltar les cançons, valsos i polques vieneses de Johann Strauss, amb la soprano Ofelia Sala. Una voluntat social que "volem continuar desenvolupant, tant mitjançant accions d'aquest tipus dissenyades ad hoc per apropar la música a qui no hi té accés, com senzillament impregnant d'una mirada sensible i compromesa tot allò que fem habitualment", afegí la presidenta.



Aquests programes socials destinats als col·lectius i persones que ho tenen més difícil o quasi impossible per a poder escoltar la música, van començar el 9 desembre del 2015 i el 28 de gener del 2016, amb les visites de l'Orquestra de València i Yaron Traub al Centre Penitenciari de Picassent. També, al desembre del 2015, la formació simfònica Valenciana va actuar al vestíbul de La Fe i va interpretar per als malalts i els familiars un emotiu concert de nadales. A finals de gener del 2016, l'Orquestra va anar a les Corts per a interpretar un concert en commemoració de la Shoah, i el 14 de febrer d’aquest mateix any va oferir un programa dedicat als refugiats. A finals del passat mes de novembre, treballadors del Palau van oferir diversos tallers didàctics a La Fe per a xiquetes i xiquets malalts.