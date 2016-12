‘La primera preocupació del Consell ara mateix és l'impacte del temporal en el sector agrari’

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 00:00h

Després de començar a fer valoracions sobre el terreny, la “primera preocupació ara mateix” del Govern del País Valencià és “l'impacte del temporal en el sector agrari", ha assegurat la consellera d' Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , Elena Cebrián, després de visitar ahir zones del Baix Segura i de la Ribera, en una inspecció visual que "ja ens va avançar que l’impacte –de les pluges del recent temporal- és considerable".Cebrián ha donat instruccions per a “mobilitzar” tos els mitjans tècnics i personals institucionals a treballar sobre el territori “per a fer una primera estimació i valoració de danys tant en cultius com en infraestructures rurals i forestals, hidràuliques, parcs naturals o fins i tot depuradores".El Consell assegura estar en contacte amb les organitzacions agràries i cooperatives, amb les quals hi mantindrà reunions, pròximament, per tal de fer una avaluació preliminar d'impacte del temporal en el camp, acumulat sobre les pluges de novembre i desembre. Així mateix, ha destacat que s'estan activant les mesures d'emergència que s'han d'engegar, tant les de primers treballs pal·liatius, com les relacionades amb assegurances agràries i, especialment, anticipant el treball tècnic necessari per a l'acord d'ajudes del Consell, que s'aprovarà en el Ple del pròxim divendres, amb càrrec al fons de contingència.Cebrián ha insistit en la importància de les assegurances agràries en situacions com aquesta. La consellera ha recordat que ha parlat amb la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, qui s'ha “compromès” al fet que ENESA -Entitat Estatal d'Assegurances Agràries- i Agroseguro “comencen a treballar prompte perquè els agricultors puguen cobrar indemnitzacions al més prompte possible”.