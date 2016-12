Rajoy va aprovar en funcions 52 normes que imposen el castellà

22 de desembre 08.24h

La llengua i la història són els botins més preuats a l’hora de sotmetre un poble. -Àngel Guimerà.

Quan una nació considera que té una dependència indigna, ésser independentista es converteix en una elecció de dignitat. Liah Greenfeld.



Finally, the Catalan people have awakened and started to fight against the Spanish dictatorship because, as we have confirmed time ago, Spain is a dictatorial and repressive state. If anyone had any doubt this is the constatation. Does anyone have a... Llegir més