Parejo enxampat de festa

Dimarts, 20 de desembre de 2016 a les 20:00h

El migcampista del València apareix a un vídeo que circula per les xarxes socials

Imatge del vídeo que va per les xarxes socials.

Parejo, Paterna, València CF



Javier Cid / València.



El centrecampista del València CF, Dani Parejo, ha sigut enxampat en una eixida nocturna i apareix a un vídeo publicat a Youtube ballant a una discoteca aparentment afectat per haver consumit alcohol i acompanyat per una persona que l’anima en tot moment.



El company li diu durant el vídeo que "com la toca el col·lega, com la toca. El millor que té el València. Amb Parejo, no t'equivoques!", mentre el futbolista balla al ritme de la música i sembla estar fumant d'una pipa.



El vídeo es va escampar per les xarxes socials el passat dilluns de nit i pel que sembla ha estat gravat recentment perquè en ell s’anomena, fins i tot, l’entrenador del València, Cesare Prandelli, encara que la frase que el compte de Youtube li atribueix al jugador no la pronuncia en cap moment ell, sinó el seu acompanyant: "Em cago en els morts de Prandelli", afirma.