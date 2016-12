Les Corts aproven el segon pressupost del Consell del Botànic

Dimarts, 20 de desembre de 2016 a les 21:00h

RedactaVeu / EP / València



El ple de les Corts Valencianes ha aprovat aquest dimarts el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2017, el segon del Consell del Botànic. PSPV, Compromís i Podem han votat a favor, mentre que PP i Ciudadanos (C's) ho han fet en contra. Aquests comptes, que com els de l'any passat incorporen 1.325 milions d'euros per a l’infrafinançament del Govern espanyol, augmenten a nivell consolidat −administració general, empreses i altres organismes dependents− un 2,97%, fins als 18.916 milions.



Durant el tràmit parlamentari, i una vegada rebutjades les esmenes a la totalitat de PP i C's en les quals demanaven la devolució del projecte de llei de pressupostos al Consell, els grups van presentar 1.671 esmenes parcials. En el debat en comissió de la setmana passada, es van aprovar 348 esmenes, a més de 103 d'aproximació. Així mateix, durant el ple d'aquest dilluns i dimarts s'ha donat llum verda a una desena d'esmenes.



En l'explicació de vot, el síndic socialista Manolo Mata ha ressaltat que “fins al 31 de desembre de 2017 els valencians estaran més segurs, els empresaris sabran que ningú els extorquirà i que no hauran de finançar campanyes electorals, els estudiants sabran que hi haurà menys gent en classe i que acabarem amb els barracons” i “la gent del poble ja no es manifestarà davant les institucions perquè tindrà garantia dels seus pagaments”. Manolo Mata ha subratllat que Podem ha vist aprovades totes les seues esmenes “perquè porta tot l'any treballant amb les conselleries". Així mateix, ha dit a C's que les seues esmenes s'haurien aprovat si "no ens haguera posat entrebancs fins a l'any 2030”.Sobre aquest tema, el representant del PSPV ha assenyalat que en el pressupost del pròxim exercici hauran de pagar “7,5 milions a la Formula 1 i 1,4 milions per a mantenir la Ciutat de la Llum”. En qualsevol cas, ha subratllat que “hui la cambra és molt més lliure i més entenimentada gràcies als grups que han aprovat el pressupost”.Així mateix, la diputada de Compromís Mireia Mollá ha ressaltat que el seu grup ha votat a favor, perquè “compartim cada línia pressupostada” i ha valorat el treball realitzat per a millorar el projecte inicial. Segons Mollà, són uns pressupostos que “rescaten persones” i, a més, són “d’estímul econòmic i ofereixen igualtat d'oportunitats”.“Enteníem que calia canviar radicalment la dinàmica perquè calia revertir completament la situació dibuixada per part dels antics governs del PP”, ha manifestat Mollà. De la mateixa manera, ha afegit que aquest pressupost “dignifica, dota de drets, deixa al marge les partides assistencials i el servilisme, el seguidisme, l’endollisme, la “ditocràcia” i posa els drets per sobre de qualsevol estancament econòmic i de les maniobres que el PP vol fer perquè no avancem".També ha assenyalat que mai s'havia vist en uns pressupostos que s'aprovaren més de 450 esmenes, i ha ressaltat que “des de la pluralitat política s'és capaç de governar millor”Des de Podem, David Torres ha defensat que les esmenes de Podem que han sigut aprovades “milloren el pressupost” i ha assenyalat que “s'ha fet realitat que la renovació de l’Acord del Botànic pot tenir una dotació econòmica perquè puguem ser útils per als valencians i treballar per millorar la seua qualitat de vida, una cosa que havíem perdut gràcies a les polítiques del PP, aquell partit al qual l'oposició li senta tan bé”.“Preferim estar en l'oposició havent guanyat les eleccions que estar en el Govern havent-les perdut. Perdedors”, ha replicat la portaveu del PP, Isabel Bonig, qui ha posat l'accent que “no es pot aprovar un pressupost que no tinga ingressos i despeses equilibrades”, per la qual cosa “l'última paraula la tindran els tribunals”. Bonig creu que al Consell li passarà el mateix que al Titànic i ha assenyalat que després d’uns “mesos plaents” ja ha tingut “dos advertiments: el 20 de desembre i el 26 de juny”, per la qual cosa el Titànic farà “glu, glu, glu, glu”, de manera que “el final serà l'enfonsament total i absolut”.Des de C's, David de Miguel ha justificat el vot en contra del seu grup a aquests pressupostos, perquè considera que són “irreals”, que suposaran “deute, incompliment”. “Diem sí al canvi del model de finançament, diem sí a moltes de les partides de despeses d'aquests pressupostos”, ha dit de Miguel, qui, no obstant açò, ha assenyalat que “el resultat és manifestament millorable” i que aquests pressupostos es convertiran “en una declaració d'intencions, en paper mullat”.