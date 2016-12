Europa obliga els bancs a retornar tots els diners cobrats als afectats per clàusules sòl

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 10:15h

RedactaVeu / Brussel·les.



El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat aquest dimecres que els bancs han de retornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris en haver rebutjat que es puga aplicar una retroactivitat limitada en el temps per ser "incompleta i insuficient".



La justícia europea ha conclòs que aquesta limitació és contrària a la normativa comunitària i, per tant, les entitats financeres han de, finalment, reintegrar als afectats per les clàusules sòl la totalitat de l'import que s'ha cobrat de més des de l'inici de cada contracte hipotecari i no únicament a partir del 9 de maig de 2013.



El Tribunal Suprem va considerar abusives aquestes clàusules en entendre que els consumidors no havien sigut informats de la càrrega econòmica i jurídica que se'ls imposava, però va fixar en la data de la sentència, el 9 de maig de 2013, la retroactivitat màxima perquè la seua nul·litat només tinguera efectes de cara a futur.



Les clàusules terra són aquelles que fixaven un topall mínim d'interessos que els clients de contractes hipotecaris havien de pagar. Aquestes clàusules han impedit als afectats beneficiar-se de la caiguda de l'Euríbor, principal índex de referència per a la majoria de les hipoteques a l’Estat espanyol.