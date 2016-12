Comencen les obres per reobrir les pintures rupestres de Morella la Vella

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 00:00h

Morella la Vella és un paratge sorprenent amb una rica varietat de flora i fauna i unes vistes paisatgístiques destacades dins de la comarca dels Ports. Però, a més, i com a punt més important, tenim que allí hi podem trobar pintures rupestres declarades Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco.L’Ajuntament de Morella i la Conselleria de Cultura han celebrat diferents reunions de treball en els últims mesos amb l’objectiu que aquest patrimoni estiga en les millors condicions possibles i obert al públic, amb un servei de qualitat i d’una manera estable.Aquesta primera fase de les actuacions s’ha centrat majoritàriament en qüestions relacionades amb el manteniment de les instal·lacions de subministrament d’aigua i electricitat, serveis públics i reparacions de les cobertes amb filtracions d’aigua.Per la seua banda, l’Ajuntament també ha fet millores en la carretera que dóna accés a Morella la Vella, ja que en alguns punts hi havia importants problemes amb el paviment. També s’espera que en 2017 la Diputació de Castelló puga condicionar la carretera provincial que uneix Morella amb Xiva, que també fa d’accés per a aquest enclavament patrimonial tan important.L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que ‘era molt necessari escometre aquestes obres de millora en les instal·lacions per oferir un millor servei al visitant’ i ha afegit que ‘açò ha de ser el primer pas, tal com hem acordat amb Cultura, una primera fase que ha d’anar seguida d’altres actuacions i, sobretot, d’un marc estable perquè aquest enclavament, amb una importància patrimonial a nivell mundial, estiga obert i oferisca un excel·lent servei al visitant’.Una vegada finalitzades les obres, aprofitant aquest període d’hivern amb menys visites, s’espera poder anunciar la reobertura i un horari de visites estable.Des de l’Ajuntament de Morella s’ha informat en diferents ocasions que l’Oficina de Turisme ha rebut nombroses queixes pel fet que Morella la Vella no estiga oberta i no presente millors condicions.Morella és una ciutat referent pel que fa al nostre patrimoni i allí s’hi ha produït importants troballes en els últims anys. I Morella la Vella, amb les seues pintures rupestres i a tan sols 6 quilòmetres de la ciutat, no fa més que augmentar la seua importància.Des de l’Ajuntament de Morella també s’ha traslladat a la Conselleria de Cultura la voluntat de col·laboració per organitzar diferents activitats i encontres per celebrar el 30è aniversari de la seua declaració com a patrimoni mundial per la UNESCO.