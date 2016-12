RitaGate: ‘El PP ens guanyà les eleccions, sí, però dopat. És un escàndol!'

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 11:30h

PSPV, Compromís i Podem critiquen “les trampes” del PP a les eleccions de 2007 i demanen explicacions a Bonig

Francisco Camps i Rita Barberá.

Foto: ACN URL curta



Etiquetes

Compromís, Podem, PPCV, PSPV, RitaGate



RedactaVeu / EP / València.



El PSPV, Compromís i Podem han criticat el "dopatge" del PP de la ciutat de València per guanyar les eleccions durant diferents legislatures, els han acusat de "fer paranys" i han demanat explicacions a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, per les últimes recerques judicials de la peça Taula, dins del cas Imelsa, que apunten a presumptes irregularitats en la campanya electoral del PP de València de l'any 2007.



Així s'han pronunciat aquest dimecres, moments abans de començar el ple a les Corts, el portaveu del PSPV en la cambra valenciana, Manolo Mata; la diputada de Compromís a les Corts, Mireia Mollà, i el portaveu de Podem, Antonio Montiel, en ser preguntats per les últimes revelacions del cas Imelsa, relacionades amb un presumpte finançament irregular del PP de València.



Sobre aquest tema, Mata ha lamentat que si aquest cas se suma a la trama Gürtel, "que va determinar també el dopatge electoral a nivell autonòmic i municipal, són xifres realment preocupants".



El socialista ha recordat que, a una ciutat com València, els partits tenien uns 110.000 euros per fer campanya. "Si el PP a València va tenir tres milions d'una banda, més uns altres quants per una altra, parlem d'un disbarat", ha subratllat.



I el "preocupant", ha agregat, és com es nodria aquell fons: "Es nodria de grans contractistes de l'Ajuntament que transferien xifres redones a una empresa que pagava les despeses electorals del PP".



"Ens han guanyat, sí, però amb parany. Hem de fer una revisió del que ha passat en aquesta època. El PP mai hauria d’haver guanyat les eleccions per seguir balafiant, manipulant i corrompent els diners dels valencians".



Per la seua banda, Mollà ha coincidit amb Mata que el PP "volia anar dopat a les eleccions i es va finançar il·legalment". "Cada dia es va demostrant i documentant que el PP ha utilitzat els governs i el seu poder per perpetuar-se en aquell poder amb mecanismes de finançament irregular", ha manifestat.



“Un escàndol”



Açò és un "escàndol", ha indicat Mollà, qui ha agregat que "es troba a faltar que el PP assumisca responsabilitats" perquè "darrere de tot açò hi ha un partit, no solament persones". "És un sistema establert pel PP, del qual han d'assumir responsabilitats, donar la cara i explicar-se, perquè açò no és alguna cosa que comença i acaba en Rita Barberá, sinó que és del PP i, per tant, ja hauríem d’estar veient Isabel Bonig donant explicacions i assumint la responsabilitat com a partit", ha insistit.



En aquest sentit, ha indicat que no entén com el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, "no explica com és possible que en cada cas que hi ha de corrupció a la Comunitat hi haja ,lligat d'una manera pràcticament inevitable, el finançament irregular". "És un partit −el PP− que s'ha instaurat en la corrupció", ha lamentat.



Montiel també ha comentat el fet que els contractistes "no regalaven diners al PP dels seus beneficis, sinó de les inversions i dels diners en qualitat de sobres. Aquells diners de contractistes presumptament han anat a pagar les campanyes de Rita i el cas Taula no era solament el 'pitufeo', sinó un tema de molta més envergadura que afecta el conjunt del PP de la Comunitat". Així, ha mostrat el seu desig que Bonig "i molta gent" donen "explicacions satisfactòries". "Tot sembla indicar que el PP ha guanyat les eleccions amb paranys", ha criticat finalment.