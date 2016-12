El Consell estudia la creació d’una loteria valenciana

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 16:45h



RedactaVeu / València.



La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciat aquest dimecres que el Govern valencià estudiarà amb "afecte" com posar en marxa una loteria valenciana la recaptació de la qual anirà destinada a despesa social. Oltra, al final d'una roda de premsa, ha explicat, no obstant açò, que en aquests moments es tracta d'una proposició no de llei que vol presentar el grup parlamentari de Compromís.



La proposta planteja crear un joc de loteria per incrementar els ingressos que es destinaran "a inversió social, és a dir, a millorar la vida de les persones i rescatar personal, el primer eix del Botànic". Per açò, ha mantingut que si al final les Corts aproven aquesta proposició no de llei el Consell estudiarà "de quina manera es pot posar en marxa". En qualsevol cas, ha ressaltat que "tot el que millore els ingressos per a millorar la vida de les persones, estem oberts a escoltar-ho i a mirar-ho amb afecte".



El Govern valencià ha confirmat –mitjançant el conseller d’Hisenda, Vicent Soler- que està “estudiant” aquesta proposta de Compromís de crear una loteria valenciana per a recaptar ingressos que anirien directament a un fons per als més desfavorits, per mig del conseller d'Hisenda.El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicat que la idea és que aquesta loteria no coincidisca amb cap de les dates importants dels sortejos –de loteria estatal-, com el 22 de desembre o el 5 de gener, i advoquen perquè siga en una data simbòlica per als valencians. “Discutim dues dates. El 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat, o la de Sant Joan, Festivitat a Alacant”, ha assenyalat Ferri.El representant de la coalició nacionalista ha indicat que traure avant aquesta iniciativa és “possible” perquè la llei “ho permet”, i ha recordat que en altres territoris s'ha implantat: “Creiem que pot ser una bona iniciativa perquè les penyes de moros i cristians, les futbolístiques o les falles aprofiten aquest premi per a recaptar fons per a les seues festivitats també”. “Pretenem generar ingressos per a la Generalitat que anirien directament a un fons per als més desfavorits, perquè el puga usar la Conselleria de Benestar Social en el seu benefici, per a ajudar les persones que més ho necessiten", ha assenyalat.Per la seua banda, el conseller Soler ha afirmat que aquesta idea està sent estudiada pel Govern valencià. “No tinc opinió encara fins que no treballem el tema”, ha afirmat el conseller, qui ha agregat que és una proposta “legítima” de Compromís que estudiaran “per a veure si cap en l'estratègia de recursos públics i per a donar certa singularitat al tema del joc”, ha afirmat.Compromís pretén presentar al Parlament valencià una Proposició No de Llei per a crear aquesta loteria valenciana ja que el País Valencià “és un dels territoris on més es juga a la loteria. Volem aprofitar-ho per a generar un nou ingrés per a la Generalitat que aniria destinat als més desfavorits", segons el síndic de Compromís