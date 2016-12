Compromís lamenta que cap partit done suport al control de cítrics de Sud-àfrica pel port de Castelló

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 14:45h

Carles Mulet recorda que “al llarg de 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d'agents nocius"

Carles Mulet.

Foto: Captura vídeo Compromís Senat.



RedactaVeu / Madrid.



Les propostes presentades per Compromís aquest dimecres en el debat sobre una moció en defensa dels cítrics han quedat rebutjades pel pacte entre PP, PSOE, Podemos, PNV i ERC, que consisteix en una moció transaccional "que no recull cap proposta concreta dels senadors valencians" i es queda, per al senador Carles Mulet, en una proposta "buida, de bones intencions", però sense cap aplicació pràctica ni mesura vinculant. “Estem farts de bones paraules, i volem solucions definitives”, ha dit el senador.



Per exemplificar el poc interès que mostren aquests partits pel camp valencià i en especial pels seus cítrics, Mulet, en la seua intervenció al Senat, que podeu veure tot seguit, ha fet un símil molt gràfic mostrat una taronja com a símbol d’allò que el País Valencià aporta a l'Estat espanyol, que per al senador queda representat per un espremedor del qual finalment els valencians sols en reben les peles d'aquesta fruita.





Intervenció de Carles Mulet. Vídeo: Canal Compromís Senat



La coalició ha explicat en un comunicat que propostes com la no-ratificació del tractat, l’aplicació de contingents d’importació regressiva (per tancar la porta als cítrics de fora quan hi haja producció local) o establir el port de Castelló com a únic port autoritzat per a l’entrada de cítrics de tercers països s’han rebutjat en pactar els altres grups parlamentaris una proposta buida de contingut. “De nou ens menyspreen. Els valencians produïm el 65% dels cítrics valencians, per això a la resta de senadors d’altres territoris no els pica i, malauradament, els senadors del PP, PSOE Ciudadanos i Podemos del País Valencià també ens han donat l’esquena en les nostres reivindicacions”, ha lamentat Mulet.



El tractat de la UE amb sis països sud-africans, per a Mulet, “òbviament té parts positives, però no poden ser a costa dels valencians de nou. Si el Govern d’Espanya no va saber negociar en el seu dia, o va tractar el camp valencià com a moneda de canvi, que s’arregle i no es pegue cabotada. Cal recordar que la Comissió Europea estableix que s'han de ratificar els acords pels 28 estats membres, per la qual cosa és ara quan Espanya hauria d’haver rebutjat un acord tòxic. I no s’ha ratificat”.





Carles Mulet durant la seua intervenció. Foto: Compromís Senat.