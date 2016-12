La senda dels Cartoixans de la serra Calderona més a prop de ser referent turístic i cultural

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 00:00h

Un grup de senderistes ha recorregut l'itinerari històric que uneix les cartoixes de Valldecrist i Portaceli i que travessa la serra Calderona i s'espera que en breu siga senyalitzat i ampliat fins a la cartoixa d’Ara Christi, al Puig.

La Senda dels cartoixans forma part d’un projecte major iniciat fa set anys, “Els Camins de Valldecrist”, un dels objectius del qual és recuperar una sèrie de rutes i camins vinculats a la Cartoixa de Valldecrist d'Altura (l'Alt Palància). Aquesta iniciativa, sorgida en el si de la junta directiva de l’Associació Cultural Cartoixa de Valldecrist, ha comptat amb el suport d’alguns socis i col·laboradors que han estudiat bibliografia, cartografia i arxius per desentranyar quins itineraris podrien ser els freqüentats pels monjos i criats de Valldecrist.



Aquest itinerari pretén recuperar els senders i camins que recorrien els criats i monjos per circular entre les Cartoixes de Valldecrist i Portaceli, situada a Serra (Camp de Túria), en els temps d’esplendor de l’Orde Cartoixa per mantindre el contacte i comunicar-se. I amb això “busca convertir-se en un referent turístic i cultural entre els senders que creuen la derra Calderona”, tal com explica aquesta associació que treballa en la seua recuperació.



La major dificultat del projecte, segons l’Associació Cultural Cartoixa de Valldecrist en un comunicat, ha sigut trobar el recorregut que es feia a través de la serra Calderona, tenint en compte que l’última vegada que el van fer persones vinculades a aquests monestirs va ser el 1835, any en què ambdós edificis van ser exclaustrats.



Ara que el traçat entre Valldecrist i Portaceli ja està clar, aquesta entitat treballa en l’ampliació de la senda dels Cartoixans per tal que es puga arribar des de Portaceli fins a Ara Christi, al Puig (l’Horta Nord), i així unir les tres cartoixes valencianes ubicades a la Calderona.





Aquesta tasca compta, a més, amb el suport del personal tècnic del Parc Natural de la Serra Calderona, que té previst incloure la senda en un projecte més gran, la



A DELOS estan inclosos per exemple el Parc Natural de Montserrat, la serra del Montsant i el parc de Doñana amb l’aldea del Rocío i, segons l’associació l’entrada, del Parc Natural de la Serra Calderona seria una excel·lent promoció per a aquest espai natural, ja que molts pocs parcs a l'Estat espanyol compten, al seu perímetre, amb tres cartoixes (Valldecrist, Portaceli i Ara Christi), un santuari (Nostra Senyora de la Cova Santa) i un monestir franciscà (Sant Esperit), als quals se sumaria ara tota una xarxa d’ermites, romeries i tradicions religioses que uneixen els pobles de la Calderona.



Subvenció



De moment, l’Associació ha sol·licitat recentment a la Conselleria de Cultura una subvenció per a la senyalització i valoració del recorregut. En el projecte presentat s’han inclòs actuacions d'investigació històrica, del traçat de la ruta, de disseny, fabricació i instal·lació de panells, balises i senyals, de creació de fullets divulgatius i publicació, de presentació de la senda a través d’una jornada divulgativa i disseny de la pàgina web de la Ruta dels Cartoixans, una web que servirà per a presentar la senda i donar-la a conèixer als internautes, així com divulgar els atractius culturals i naturals que s’hi troben. A més a més, s’espera que servisca per ajudar a potenciar les localitats dels termes municipals pels quals transcorre.

Marxa del 12 de novembre



Un grup de catorze persones, membres i amics de l’Associació Cultural Cartoixa de Valldecrist va realitzar el passat 12 de novembre una marxa per aquesta senda de 37 quilòmetres de distància amb l’objectiu de comprovar com pot respondre un grup de grandària mitjana a un itinerari tan llarg. El resultat va ser “més que satisfactori”, tal com expliquen des de l'associació “perquè a pesar de les 11 hores que es tardaren en completar l’etapa, tots els participants van portar un ritme més o menys homogeni que els va permetre arribar a destí sense lamentar baixes ni lesions”.



Altres projectes



Entre els objectius en què aquesta associació està treballant trobem també les reconstruccions d’altres vies històriques com el camí de Pescadors, que uneix Valldecrist amb Moncofa, travessant les comarques de l’Alt Palància, el Camp de Morvedre i la Plana Baixa; o el camí dels Pobres, un xicotet recorregut entre Altura i Sogorb que recorrien milers de persones per rebre la ració que a diari repartien els cartoixans a la porta del convent. Aquests traçats van acompanyats de consciencioses investigacions que demostren la seua existència i ús al llarg d’algun dels 450 anys d’història en què va estar habitat el cenobi.





