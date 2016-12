Edicions del Sud, un projecte per vertebrar el País Valencià

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 18:00h

El bandolerisme del segle XIX serà el fil conductor de les diferents col·leccions d'aquesta editorial que publicarà assaig, novel·la de ficció i produccions dirigides al públic infantil i juvenil



Anna M. Mollà / València.



El passat 1 de desembre va nàixer una nova editorial al País Valencià,



Des d'Edicions del Sud es persegueix “motivar, encoratjar l'estudi i la recerca de les nostres arrels, de la nostra identitat, de la nostra història fixant-nos en un temps concret i en un escenari concret. El temps és el segle XIX, és un segle totalment desconegut, ignorat pel poble valencià, i l'escenari concret són les revoltes socials que hi va haver al llarg del segle XIX i especialment el fenomen del bandolerisme, els nostres roders”, tal com explica Arcos.



El nom de l'editorial demostra el caràcter del projecte. Tal com explica l'escriptor, “em considere una persona del sud, nosaltres mirem sempre cap al nord i cal sempre mirar cap al nord, els nostres orígens estan al nord, la nostra identitat com a poble comença a nàixer al nord. Nosaltres som gent del sud i per això el nom d'Edicions del Sud”. Arcos ha explicat que faran tots els esforços per tindre certa força i certa veu en les comarques centrals del País Valencià, al sud del Xúquer sobretot, encara que “la intenció seria arribar a tot el País Valencià, i si trobàrem també possibilitats de divulgar i difondre la nostra obra a tots els Països Catalans, també”. La llengua habitual en què publicaran serà el català.

Pel que fa al logotip de l'editorial, aquest té com a protagonista la rabosa que segons explica Arcos “és un animal que l'associem al bandoler per ser molt astut” i, a més, “si vos fixeu el cap de la rabosa té forma de llibre i la cua forma d'essa, per Sud”. L'autor d'aquest disseny és el contestà Toni Domínguez.



El bandolerisme fet editorial



La proposta editorial d'Arcos tindrà com a fil conductor el tema del bandolerisme valencià del segle XIX, que serà la idea que planarà sobre les diferents col·leccions. La primera d'aquestes serà 'L'Espill', centrada en llibres de narrativa de ficció i que s'iniciarà amb l'obra Historias de roders, que de manera excepcional es publicarà en castellà. L'obra, a cura de Manel Arcos, és un recull de huit relats breus escrits al llarg del segle XIX per diferents autors valencians sobre bandolers valencians. “Són relats inèdits i hem decidit publicar-los tal com estan”, explica l'escriptor. De l'obra, Arcos destaca els 8 dibuixos a carbó fets pel benicassut Jere, ja que els qualifica de “magnífics, brutals” perquè és la primera vegada que “un pintor valencià retrata amb tanta fidelitat un roder”.





Retrat de Jaume I el Barbut, de Jere.



Una altra de les col·leccions serà 'Arrels', que posarà el focus en la investigació i l’assaig i “on es publicaran obres sempre centrades en el segle XIX i especialment sobre el bandolerisme”, segons l'escriptor. La primera publicació d'aquesta secció es farà a partir del 2017, ja que actualment Manel Arcos es troba en plena fase d'investigació.



La tercera col·lecció és la infantil, titulada 'El baület' (que vol dir estoig), en la qual es publicaran contes per a xiquets basats en històries de roders. El llibre que encetarà aquesta secció serà Les gallinetes de dol, dirigit per a xiquets de 6 a 9 anys, i segons Arcos “és una història molt atractiva, molt impactant perquè encara que estiga dirigida per a xiquets té un transfons molt adult”. La història “és sobre unes gallines que estan sotmeses a la tirania del pollastre, del mascle, aleshores és la rebel·lió, l'alçament femení contra la tirania del masclisme”. Aquesta obra anirà il·lustrada amb 30 aquarel·les fetes per a l'ocasió per Àngel Carreras, pintor de la Pobla de Vallbona, i l'autora dels contes és M. Carmen Saez, d'Almussafes.