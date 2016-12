Un vídeo recull l’essència i els gestos dels nostres balls més tribals

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 16:45h

Algemesí, Muixerangues



RedactaVeu / Algemesí.



Al voltant de la processó extraordinària celebrada a Algemesí el passat 8 de desembre per a commemorar el V Aniversari de la declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, David Segarra ha realitzat Terra de muixerangues, un audiovisual que aglutina els gestos humans i les essències dels balls que configuren la processó algemesinenca.



El vídeo destaca, si més no, per la força dels plànols curts i la velocitat alentida en l’execució junt a la música, el batre ‘xabiero’ interpretat per Pep Gimeno Botifarra, Ahmed Touzani, Miquel Gil i la Rondalla.