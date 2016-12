El poble valencià, expectant davant el sorteig de la grossa de Nadal

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 00:00h

L’anunci de la creació d’una nova loteria per al País Valencià marca enguany aquesta nova jornada del sorteig en què els valencians han ‘invertit’ una mitjana de 70€ amb l’esperança que la pluja de milions regue les comarques del nostre territori

Cada valencià ha destinat enguany poc més de 70€ a l’adquisició de bitllets del sorteig extraordinari de Nadal, que enguany reparteix 2.310.000.000 euros en premis. La jornada està marcada pel recent anunci de creació d’una loteria valenciana, la recaptació de la qual anirà destinada a despesa social i que tindrà lloc el 9 d'Octubre o la festivitat de Sant Joan.

RedactaVeu / València



Totes les mirades estan pendents aquest dijous de les boletes que isquen dels gegantescos bombos del sorteig més popular de loteria dels que se celebren a l’Estat espanyol, als quals, tal volta, l’any que ve els isca un competidor en forma d’un



Enguany, per al sorteig del 22 de desembre, els ciutadans i ciutadanes del conjunt de les comarques del País Valencià juguen per habitant una mitjana de 70,25€ (71,87€ euros els de la demarcació de València, 67,84€ els de la d’Alacant i 70,83 els de les comarques del Nord). D'aquesta manera, els valencians i valencianes se situen, en el conjunt del territori estatal, -com va succeir en 2015-, en el huitè lloc en despesa de loteria de Nadal.



La Grossa ha caigut 49 vegades en la nostra autonomia fins al passat any i és la quarta, per darrere de Madrid, Catalunya i Andalusia, en consignació de Loteria Nacional per al sorteig extraordinari de Nadal. Així, en total, per a aquest sorteig s'han consignat per al nostre territori 1.749.375 bitllets -cada bitllet es divideix en deu dècims- de loteria, valorats en 349.875.060€, enfront dels 1.504.409 bitllets venuts en 2015 amb un valor total de 300.881.880€. Totes les mirades estan pendents aquest dijous de les boletes que isquen dels gegantescos bombos del sorteig més popular de loteria dels que se celebren a l’Estat espanyol, als quals, tal volta, l’any que ve els isca un competidor en forma d’un sorteig de Nadal valencià Enguany, per al sorteig del 22 de desembre, els ciutadans i ciutadanes del conjunt de les comarques del País Valencià juguen per habitant una mitjana de 70,25€ (71,87€ euros els de la demarcació de València, 67,84€ els de la d’Alacant i 70,83 els de les comarques del Nord). D'aquesta manera, els valencians i valencianes se situen, en el conjunt del territori estatal, -com va succeir en 2015-, en el huitè lloc en despesa de loteria de Nadal.La Grossa ha caigut 49 vegades en la nostra autonomia fins al passat any i és la quarta, per darrere de Madrid, Catalunya i Andalusia, en consignació de Loteria Nacional per al sorteig extraordinari de Nadal. Així, en total, per a aquest sorteig s'han consignat per al nostre territori 1.749.375 bitllets -cada bitllet es divideix en deu dècims- de loteria, valorats en 349.875.060€, enfront dels 1.504.409 bitllets venuts en 2015 amb un valor total de 300.881.880€.



Cues ahir en una administració de València.



Enguany el sorteig consta de 165 sèries, cadascuna de les quals té 100.000 bitllets, amb un preu cadascun de 200 euros, dividit en dècims de 20 euros. El preu d'un número complet és de 33.000 euros. El total de l'emissió d'enguany és de 3.300.000.000 euros. El muntant que es destina a premis arriba als 2.310.000.000 euros. Cada sèrie distribueix en premis 14.000.000 euros. En conjunt, es reparteixen 25.251.600 premis. En el bombo entren els 100.000 números dels bitllets del sorteig.



El sorteig extraordinari de loteria de Nadal, que se celebra cada 22 de desembre a Madrid, està considerat com “el més important i popular de tots els sorteigs” de la loteria espanyola. Té els seus orígens en el que se celebrà el 18 de desembre de 1812.



El sorteig d’aquest dijous se celebra pel sistema tradicional de sorteig, amb un bombo per a números i un altre per a premis, i té una durada aproximada de tres hores i mitja. El muntant que es destina a premis -el 70% de l'emissió, atès que el 30 per cent restant és per a despeses de gestió, administració i Tresor Públic- arriba als 2.310.000.000 €.



Sorteig de loteria valencià



La jornada de hui està marcada pel recent anunci de la proposta de creació d’una loteria valenciana, la recaptació de la qual anirà destinada a despesa social, segons va apuntar ahir la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La també consellera de Polítiques Inclusives va puntualitzar que, de moment, es tracta d'una proposició no de llei que vol presentar el grup parlamentari de Compromís seguint el primer eix de l’Acord del Botànic.



El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha detallat que la idea és que aquesta loteria no coincidisca amb cap de les dates importants dels sortejos –de loteria estatal-, com el 22 de desembre o el 5 de gener, i des de Compomís advoquen perquè siga en una data simbòlica per als valencians: “Discutim dues dates. El 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat, o la de Sant Joan, Festivitat a Alacant”.