Esquerra Republicana tira endavant al Senat una proposta per a defensar els citricultors

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 16:45h

El Ple del Senat ha aprovat pràcticament per unanimitat, a instàncies del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, una moció en defensa dels citricultors europeus arran de l’acord econòmic dels estats de Sud-àfrica i la Unió Europea. La moció ha estat transaccionada amb la majoria de grups de la cambra, i ha rebut el suport de tots, excepte de Compromís que s’ha abstingut. El senador republicà, Miquel Aubà, ha recordat el perill que representa l’acord perquè amplia el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica sense aranzels fins al 30 de novembre, i per tant promou l'arribada d'alts volums de cítrics sud-africans durant mes i mig més i fins ara, tot coincidint amb el període de màxima producció dels citricultors d’ací.Aubà s’ha mostrat “molt satisfet per la voluntat de tots els grups polítics d’arribar a un acord per expressar la defensa als nostres citricultors”, a la vegada que ha insistit en “reclamar que Europa defense els nostres productors i llauradors assegurant el seu futur”. En aquest sentit ha manifestat que ‘els productors de cítrics valencians i catalans estan molt preocupats perquè la nova situació pot posar en perill la supervivència de moltes famílies’. Segons el senador “d’una banda hi ha l’amenaça econòmica i de viabilitat de les explotacions per la competència de preus baixos que patiran els cítrics europeus, i de l’altra l’amenaça fitosanitària de la possible contaminació de les nostres plantacions amb plaga de la taca negra”.La moció aprovada demana fer un estudi d’avaluació de l’impacte econòmic i mediambiental de l’Acord per tal d’adoptar mesures compensatòries en cas que els productors i el sector citrícola en general siga perjudicat. De manera més concreta, s’insta a fer un estudi de l’impacte específic que tindrà l’Acord al sector citrícola espanyol arran de la possible sobreoferta de producte. També s’aprova reforçar els programes de control i vigilància dels cítrics i països amb més risc, i fer un control exhaustiu des de l’Agència d’Informació i Control Alimentari de l’obligatorietat de l’existència de contractes escrits de compravenda de cítrics. Per acabar, es demana a la Unió Europea l’exigència, als països emissors afectats per malalties i plagues endèmiques no presents a Europa, el reforçament de la vigilància a les fronteres comunitàries habilitant o reforçant els instruments de control fitosanitari davant l’entrada de cítrics procedent d’aquestes regions en general i dels sud-africans en particular.