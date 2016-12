El PSPV de Dénia exigeix a Mut (PP) que retire l’acusació de ‘govern caciquista’  

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 00:00h

El grup municipal del PSPV-PSOE a Dénia exigeix a la presidenta de la gestora i regidora de l’Ajuntament, Maria Mut, que retire les “lamentables” i “desafortunades” declaracions realitzades ahir als mitjans de comunicació.“Considerem que els insults i les desqualificacions al govern que ha realitzat Mut no representen un partit democràtic com és el PP”, apunta el PSPV de Dénia, que confia que aquestes declaracions “són a títol personal” i espera “que la resta de regidors i militants del PP no compartisquen les paraules de la seua portaveu”.Segons el PSPV, amb aquestes manifestacions, Maria Mut “ha traspassat les línies de comportament polític necessàries per a la convivència democràtica entre partits polítics de la ciutat”, per la qual cosa, a partir d’ara, “serà molt difícil” establir qualsevol tipus de diàleg, consens i participació “amb grups polítics instal·lats en les desqualificacions sense arguments”.Els socialistes de Dénia atribueixen aquesta eixida de to de Maria Mut “a la manca d’arguments del PP de Dénia en el debat polític, la falta de projecte de ciutat, el nul lideratge polític com a regidora de l’Ajuntament de Dénia i clar exemple del treball del PP en l’oposició: insults, desqualificacions i cap aportació a la vida municipal”.A més, afirmen no compartir els arguments del PP quan se’ls titlla de poc transparents, “tot i que la setmana passada la regidora de Territori i el director de l’Oficina de Planejament van realitzar una reunió unilateral amb la militància del PP per a tractar el desenvolupament del pla general”.En opinió dels socialistes, aquest fet, “que mai havia succeït en els governs democràtics de la ciutat”, i altres com l’aprovació per unanimitat de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà de Dénia “desmunten les crítiques i acusacions de poca participació i transparència que denuncia Maria Mut”.Finalment, el PSPV considera que el PP de Dénia està “totalment deslegitimat per a donar lliçons” al govern actual sobre treball, viatges i gestió, “perquè són els màxims responsables de 6 anys de paràlisi institucional i política en la ciutat” i reitera l’exigència que Maria Mut retire les seues paraules “per respecte a la ciutadania” i “per salut democràtica”.