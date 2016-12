Isabel Garcia: ‘Hem de trencar amb el sostre de cristall també al gaming’

Dimecres, 21 de desembre de 2016 a les 19:45h

El pròxim 28 de desembre tindrà lloc el Challenge Play for Women al complex La Petxina

Javier Cid / València.



Aquest matí s’ha presentat en la seu de la Diputació de València el Challenge Play for Women , el primer esdeveniment a l’Estat espanyol que analitza la participació femenina en el sector dels videojocs. El torneig tindrà lloc el pròxim 28 de desembre al complex esportiu La Petxina de València.A l’acte han participat Isabel Garcia, diputada d’Igualtat, Joventut i Esports, junt a Yara Serrano, presidenta de l’Associació Valenciana d’Esports Electrònics; i José de Matías Alcántara, director d’equip del Valencia CF eSports. Així mateix, han acudit a la presentació Carmen Alcaide i Sheila Prats, dos gamings professionals que després de la presentació han fet una partida virtual entre el València CF i el Llevant UE.

Així mateix, l’esdeveniment ha servit per a reivindicar el paper de les dones en el gaming professional ja que, com la diputada d’Igualtat, Joventut i Esports, Isabel Garcia ha recordat, “és un món on han de fer front a conductes masclistes per treballar en un entorn masculinitzat”. “Vaig llegir en un article que una de les millors jugadores de videojocs havia utilitzat durant anys un pseudònim amb nom d’home perquè la respectaren, i això és inadmissible”, ha expressat la diputada.



“Ens adonem que cada vegada vénen més xiques a jugar, cosa molt gratificant en aquest sector, que les xiques ens anem fent de notar i que es veja que també estem ací”, ha reconegut Sheila Prats, propietària de Ramboot Gaming Center i Ramboot Club, qui a més dirigeix un club professional de gamers que competeix a nivell estatal i internacional.

La introducció de la dona a aquest món és progressiva però encara són molts els homes que tenen actituds masclistes. “Quan se n'adonen que eres dona et diuen que te’n vages a fregar, a la cuina, que què fas ací”, afirma Carmen Alcaide, qui es va iniciar en aquest món del gaming per a divertir-se amb unes amigues i, a dia de hui, és campiona tres vegades consecutives d’ESL Female Europa. “És un joc, és igual que sigues dona o home. Si entrenes seràs millor, és solament entrenar, és igual el sexe”, ha explicat la jugadora.



A més, José de Matías ha afirmat que el València CF s’ha interessat per la creació d’una secció específica de videojocs electrònics perquè es tracta d'un àmbit que ha crescut molt en els últims anys i té una gran projecció i rendiment econòmic de futur. “Són un esport, però també un espectacle”, ha puntualitzat el director d'equip de València CF eSports.





També Yara Serrano, presidenta de l'Associació Valenciana d’Esports Electrònics, ha ressaltat que “un dels objectius d'aquesta iniciativa és treballar per la introducció de la dona en aquest sector en igualtat d'oportunitats i trencar amb l'hegemonia masculina”.



Així que la meta principal de la creació d’aquesta competició és l'aportació de totes aquelles dones que han sigut pioneres formant part d'aquest desenvolupament, i també conèixer la realitat del sector en general i de les dones en particular, proposar solucions als problemes detectats en matèria d'Igualtat, integració i ocupació, i fomentar una activitat saludable i responsable per part de tots els agents del sector.



El pròxim dia 28 de desembre podrem comprovar al Challenge Play for Women , mitjançant ponents de gran renom en aquest sector, com ara Índia Barco, directora de competició en ESL Espanya i ESL Llatinoamèrica; Eva María Alonso, jugadora professional i tres vegades campiona d'Europa o Ana Oliveras, jugadora professional i directora del Baskonia I-Sports Clubobre, com veuen elles la participació femenina en les competicions de videojocs i en el món del còmic, així com sobre la seua influència i col·laboració en la creació de continguts. A més, els participants tindran al seu abast tallers sobre Gaming i edició de continguts, en els quals s'ensenyaran trucs, s'aprendrà a editar vídeos, a millorar el so dels enregistraments, i es coneixerà el sector dels videojocs des d'un punt de vista més professional.