Mariola Nos entrevista l'escriptor ollerià Francesc Mompó

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 00:00h

Francesc Mompó i Valls va nàixer a l’Olleria (la Vall d’Albaida), al cor de les comarques centrals valencianes, i es defineix en aquesta entrevista com un 'activista cultural'. Estudià batxillerat a Albaida i, en acabant, es traslladà a València on es graduà en psicologia. És llicencià en filosofia i ciències de l’educació i, més endavant, obtingué la titulació de professor de valencià; ocupació que desenvolupa en l’actualitat al col·legi Juan XXIII de Burjassot. Aquesta faceta docent l’ha dut a ser també responsable d’aula i de facultat en els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià al llarg de quinze anys; corrector d’aquesta prova; professor dels cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en valencià del professorat no universitari, o professor dels cursos superiors de la JQCV al col·legi de metges de València. Fruit d’aquesta tasca docent ha estat també la participació com a coautor de llibres de text orientats a l’ESO.