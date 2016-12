Ribó espera concreció de l’Estat per acabar amb la discriminació de València

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 10:15h

L’alcalde de València reivindica les obres del Parc Central, la prolongació del túnel de Serradora o el Contracte Programa

Puig i Ribó en un acte de reivindicació del Corredor Mediterrani.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat que espera la concreció del nou ministre de Foment, Iñigo de la Serna, per avançar i licitar obres necessàries per a València durant la present legislatura. Ha explicat que els plantejaments del govern estatal per abaratir algunes actuacions han sigut “més raonables que els proposats en anteriors reunions” i ha assegurat, que, “un cop es concreten els números, l’Ajuntament podria donar suport a estes propostes”. En qualsevol cas, l’alcalde reclama unes infraestructures “dignes que permeten el desenvolupament econòmic i social de la ciutat”. En especial, s’ha referit al Canal d’Accés a la ciutat, el Parc Central i el Túnel de Serradora.

“Sembla que hi hagut un canvi en positiu, però s’ha de concretar”, ha manifestat Joan Ribó, qui ha realitzat aquestes declaracions sobre la reunió que els responsables municipals van mantenir aquesta setmana al Ministeri de Foment per a accelerar les infraestructures necessàries a València.



L’alcalde, que ha assegurat que "és prompte per a dir”, ha recordat que l’Ajuntament espera un canvi per part del govern de l'Estat que pose fi a la “discriminació” de València en assumptes com el Parc Central, la prolongació del túnel de Serradora o el Contracte Programa. “Però obres són amors i hem de veure-ho”, ha reiterat Ribó.



Docks del port



Per altra banda, també per a contestar els mitjans de comunicació, l’alcalde ha parlat dels futurs usos dels antics Docks del Port. “Treballem per a rescatar la concessió d’aquests edificis, però el que tenim clar és que el seu ús no serà comercial sinó de caràcter cultural i d’ús ciutadà”, ha assegurat l’alcalde.



“No està pensat per al Museu de la Mar, que tindrà la seua seu al Varader i, en gener, es podrà concretar”. Respecte de la possibilitat perquè albergue un futur CaixaForum, l’alcalde ha assenyalat que és una opció que no es descarta, ja que “per les seues característiques, és un edifici que podria ser especialment òptim”. Però, en tot cas, són els impulsors del CaixaForum el qui “han de decidir”, ha conclòs.