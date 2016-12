Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 10:45h

Aquest dimecres el Consell anunciava que estudiaran la possibilitat de crear una loteria valenciana per augmentar els ingressos, que es destinarien a inversió social, tal com podeu llegir en el següent enllaç El síndic de Compromís, Fran Ferri, matisava que no volien que coincidira amb cap de les dates importants dels sortejos de loteria estatal. Per això, es plantegen algunes dates simbòliques per als valencians. “Discutim dues dates. El 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat, o la de Sant Joan, Festivitat a Alacant”, ha assenyalat Ferri.