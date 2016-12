3 xabiencs fan ràfting en el riu Gorgos gràcies al temporal

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 10:45h

Arran del temporal de llevant que ha remullat bona part del País Valencià, aquest passat cap de setmana els rius van més plens del que és habitual. És per això que tres xabiencs han aprofitat l’avinentesa per agafar tot el material necessari per fer ràfting en el riu Gorgos, com es pot veure al vídeo que ara vos mostrem.Aquest riu, bastant tranquil habitualment, ara compta amb més cabal, motiu pel qual és més navegable. Els tres intrèpids han publicat el vídeo en el perfil de Facebook d'un dels companys , on porta més de 30.000 visualitzacions, i han aprofitat per a acomiadar-se del riu fins el proper temporal.