Un 5é premi de la Grossa es queda íntegrament a València i un altre principalment a Elx

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 13:15h

El número 70.264 ha resultat afavorit amb el quart dels huit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros a la sèrie. El número, cantat a les 11.59 hores en la setena taula, ha recaigut sencer a València, en l'establiment de la Plaça Doctor Berenguer Ferrer, 12.Pel que fa a l'altre cinquè premi, ha recaigut sobre el número 91.917 també dotat amb 60.000 euros a la sèrie. Aquest s'ha cantat a les 12.33 hores en el novè filferro de la huitena taula i ha caigut principalment en la localitat d'Elx, on ha deixat 126 sèries: 66 en l'administració número sis i 60 en la d'El Corte Inglés de l'avinguda Alcalde Ramón Pastor.També ha caigut en part un cinquè premi per Alcàsser, Los Montesinos i Torreblanca, encara que aquest premi ha estat molt repartit a tot l'Estat. Concretament, a Alcàsser s'ha venut en una administració i un local de l'Avinguda Joaquim Sorolla, 28. Les altres dues poblacions han venut un dècim cadascuna. El número s'ha cantat a les 13.02 hores en el novè filferro de la novena taula.El número 19.152 ha sigut dels primers a tocar al País Valencià. En aquest cas, ha sigut el segon dels huit cinquens premis i s'ha cantat, a les 10.46 hores, en el novè filferro de la quarta taula. El premi s'ha repartit en administracions i establiments de València, Picanya, Benidorm, Catral i el Pinós.A més, el número 22.259 ha resultat afavorit amb un dels vuit cinquens premis, cantat a les 10.15 hores en el sisè filferro de la tercera taula. Aquest s'ha repartit majoritàriament per Dénia, Manises i Benidorm, encara que també alguns dècims solts han caigut per Bigastre, Fondó dels Frares, Alaquàs, Gandia i l'Alcúdia.El Sorteig Extraordinari de Nadal reparteix, aquest dijous 22 de desembre, 2.310 milions d'euros en premis. Els afavorits amb la 'Grossa', que enguany ha caigut íntegrament a Madrid amb el número 66.513, rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.Des del 2014, Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) permeten cobrar en el mateix dia els premis del Sorteig de Nadal, a partir de la vesprada-nit de dijous 22 de desembre.