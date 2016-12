Les ajudes complementàries a les beques Erasmus de la GVA ja s'han concedit

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 14:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar, aquest dimecres, 21 de desembre, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la resolució per la qual es concedeixen les ajudes complementàries de les beques destinades a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017. L'import total d'aquestes ajudes ascendeix a 1,2 milions d'euros, repartit en dues anualitats de 600.000 euros per a cada curs acadèmic.La dotació d'aquestes ajudes s'ha duplicat, tant per al passat curs 2015-16 com per a l'actual 2016-17. Concretament, ha augmentat de 300.000 a 600.000 euros per a cada curs.D'aquesta manera, "si l'anterior Administració assignava un mínim de 60 euros al mes per als Erasmus, el Govern del Botànic ha fet efectiu que el mínim siga de 150 i el màxim de 300 al mes. Que quede clar: equiparem l'ajuda a la que dóna la Comissió Europea. És més, donem més diners que els que dóna el Ministeri per a la beca Erasmus, ja que la quantitat és d'un màxim de 200 euros al mes", ha explicat la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno.L'increment de la quantitat econòmica que percep l'alumnat universitari beneficiari ha augmentat en alguns casos fins a un 150%, ja que aquesta depèn del país de destinació.A més de l'augment en la quantia, també hi ha una altra novetat, ja que, a partir d'ara, els alumnes que sol·liciten la beca Erasmus seran sabran, eixe mateix curs que la demanen, si els han concedit l'ajuda complementària de la Generalitat, tal com ja ha passat en aquest curs.Si voleu ampliar informació respecte a aquestes ajudes complementàries del Programa Erasmus+, podeu fer-ho en el següent enllaç