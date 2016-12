Amb Carlos Soler i Rodrigo cap a huitens de final de la Copa del Rei (2-1)

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 13:30h

Un doblet del davanter brasiler i uns grans minuts del canterà donen oxigen al València

Els jugadors del València emparen el canterà Carlos Soler

Foto: València CF. URL curta



Javier Cid / València.



El València va avançar a huitens de final de la Copa del Rei en imposar-se al Leganés, a Mestalla, per 2-1 en un partit en el qual els valencians van donar la imatge pobra a què tenen acostumada la graderia de Mestalla. Solament els minuts de garra i sentiment de Carlos Soler i els dos gols de Rodrigo van animar els aficionats que tanquen un any “negre” amb aquest pas a huitens de final i amb l’equip al fil del descens en la Lliga.



Els homes de Prandelli es van trobar enfront un Leganés molt dèbil, desanimat per l’1-3 de l’anada però que, no obstant això, va plantar cara en la primera part front a un València que va arrencar molt fort el partit amb clares ocasions de Rodrigo, tot i que va fer errades de tota mena. Concretament, dos mà a mà amb Iago Herrerín que van colpejar al pal i, posteriorment, una combinació amb Medrán que tampoc va encertar cara a gol el davanter brasiler.



Fins el minut 35 no va arribar el primer gol del València. Rodrigo va aprofitar la cinquena ocasió que va tindre per batre, després de controlar i donar-se la volta, Herrerín. El davanter ho va celebrar amb ganes perquè havia errat quatre ocasions ben clares i li faltava punteria, però, almenys, tenia actitud.





Rodrigo Moreno i Carlos Soler durant el partit d'ahir. Foto: València CF.



En la represa, altre cop els jugadors del València van eixir desconcentrats al terreny de joc i això va costar la igualada de Machís que va superar Jaume després que el porter del València rebutjara un tir de Luciano davant les protestes d’un Enzo Pérez desquiciat, en eixa jugada i en el mig del camp del València.



Prandelli, que no passa una i bé que fa, va retirar immediatament Enzo per a donar entrada al debutant, en Mestalla i en Copa del Rei, Carlos Soler. Un xic del planter que va deixar frescor, qualitat, criteri, atreviment, energia i sentiment. A la primera ocasió que va tindre quasi fa gol i Mestalla li ho va reconèixer, perquè aquest jove jugador, que sempre ha destacat des de les categories inferiors, sí que il·lusiona.



A més, el segon gol el va fabricar el jugador del planter, que tot el que va fer, ho va fer bé. Després d’una gran jugada, de Soler, Herrerín va rebutjar la pilota que va caure en els peus de Rodrigo i que va establir el 2-1 definitiu i li va donar la primera victòria, a Mestalla, a Cesare Prandelli a més de certificar el bitllet a huitens de final de la Copa del Rei.



