La UV no exigirà la capacitació de coneixement del valencià als docents que s'hi incorporen

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 14:30h

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat, aquest dijous (22 de desembre), el projecte de pressupost per al 2017, que ascendeix a 340 milions d’euros, un 0,79% menys que l’any actual, segons ha informat a través d’un comunicat. Així doncs, els comptes encara hauran de ser aprovats pel Consell Social.Per altra banda, les taxes per als estudis de grau i postgrau resten congelades i tampoc es preveu una variació en la transferència de fons des de la Generalitat.Les transferències corrents que inclouen els pressupostos de la Generalitat per al 2017 en l’àrea d’Universitats són quasi les mateixes que el 2016 (746,49 milions el 2017 enfront dels 740,92 del 2016, amb una variació nominal del 0,75%).Les taxes i altres ingressos pràcticament no augmenten (0,22%) respecte a l’any anterior, amb una quantitat esperada de 57,40 milions d’euros de taxes per estudis reglats de grau i postgrau. La resta de recaptació correspon a altres taxes per estudis no reglats, especialment els 8,25 milions pels ingressos estimats per la recaptació dels preus de matrícula dels títols propis de postgrau, i d'altres ingressos dels quals la partida més important són 7,10 milions d’euros que es recapten en convenis d’investigació.Les transferències corrents vénen fonamentalment de les aportacions de la Generalitat. La previsió prevista en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2017 per a la Universitat de Valencia és de 228,02 milions d’euros, quantitat exactament igual a la de l’any anterior, i ¡ està destinada a finançar les despeses de funcionament ordinari. S’hi inclou també una quantitat de 2,43 milions d’euros procedents de l’aplicació dels fons de la línia anomenada ‘T8219000 Millora de les condicions laborals personal universitari’.El Consell de Govern ha aprovat també l’oferta de títols propis de la Universitat de València per al curs 2017/2018. Es tracta de màsters, diplomes i certificats en totes les branques del coneixement, tal com ha explicat el vicerector d’Estudis de Postgrau, Rafael Crespo. L’oferta consta de 320 títols, que podrien augmentar en altres 10 si se solucionen determinades qüestions administratives. Del total, 166 títols corresponen a l’àrea de Ciències de la Salut, 110 són de la branca de Socials i Jurídiques, 22 pertanyen a Arts i Humanitats, 13 són d’Enginyeria i Arquitectura i els altres 9 de la branca de Ciències.D’altra banda, s’ha aprovat una modificació del Pla d'increment de la docència en valencià, que va ser aprovat el 2012. La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha explicat que el canvi concreta en quin moment s’ha d’exigir la capacitació de coneixement lingüístic del valencià al professorat. Ara s’exigirà no en el moment d’incorporar-se a la institució (associats, ajudants doctors...), sinó en la fase d’optar a l’estabilitat laboral (contracte indefinit, promoció a titular...)La modificació ha estat aprovada per àmplia majoria, però amb l’oposició dels representants de l’estudiantat. Paula Sala, Anna Díaz, David Jiménez i Marisa Ciscar que han coincidit a assenyalar que es tracta “d’un pas enrere en la política d’increment de la docència en valencià.”Isabel Vázquez ha oferit dades sobre el bon ritme del pla d’increment de la docència en valencià en la institució. En quatre cursos, s’ha passat del 22,7% de classes en la llengua pròpia (curs 2011/2012) al 38,5% del curs actual.La redacció aprovada, segons ha fet pública la UV, és la següent:“Totes les convocatòries de places de professorat contractat doctor inclouran com a requisit el nivell C1 de coneixement del valencià. Per a la valoració de les sol·licituds de promoció a places de professorat titular d’universitat de la Universitat de València, el coneixement del valencià en el nivell C1 s’ha d’incorporar com a requisit. Tant en les convocatòries de places de professorat associat, ajudant i ajudant doctor com en la valoració de les sol·licituds de promoció a places de catedràtic d’universitat de la Universitat de València, s’exigirà el coneixement de valencià en el nivell C1 en aquelles places pertanyents a àrees de coneixement amb necessitats de personal amb perfil lingüístic per raons d’incompliment de la docència assignada en valencià. En tots aquests casos, les sol·licituds de promoció o de convocatòria de pla hauran d’anar acompanyades d’informe sobre la situació de l’àrea de coneixement respecte del compliment de la docència assignada en valencià. També s’haurà d’exigir el coneixement de valencià en el nivell C1 en les contractacions per a la substitució de professorat que tinga assignada la docència en valencià”.