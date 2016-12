Educació proposa convocar 5.000 places d'oposicions entre 2018 i 2019

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 15:15h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posposat hui en la Mesa Sectorial d'Educació la convocatòria d'unes 5.000 places per a les proves selectives d'ingrés o accés als diferents cossos docents no universitaris entre 2018 i 2019. D’aquestes, 3.600 són de lliure accés i 1.400 són de promoció interna.Amb aquesta proposta es manté la posició de no convocar oposicions als cossos docents en 2017, després d’haver convocat aquest any (2016) 1.055 places. Cal recordar però, que era l’oferta d’ocupació més gran que feia la Conselleria d’Educació des de 2010, tant sols un any després d’haver arribat al govern.L'objectiu de la Conselleria és “incrementar l'estabilitat de les plantilles” del professorat i “convocar les places de manera concentrada perquè els aspirants tinguen més oferta i més temps per a preparar-se”. Aquest “estabilitat” però, “repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d'un major nombre de personal funcionari de carrera i els funcionaris de carrera podran optar a destinacions definitives”. Així mateix, els centres “podran implantar i desenvolupar els seus programes de millora educativa i organitzativa amb totes les garanties, atès que el seu personal continuarà sent el mateix”.El conseller, Vicent Marzà, demana al govern espanyol que “no ens limite les places que podem convocar cada any, perquè fins ara únicament ens deixa convocar les places de les persones que es jubilen, o siga cobrir la taxa de reposició. Per això, cal que es derogue el reial decret que ho limita per tal que ens permeta que puguem convocar encara més places”.En la Mesa Sectorial s'ha constituït la comissió tècnica per a realitzar durant el mes de gener de 2017 les reunions pertinents i així determinar les places de cada especialitat per a cada any, per tal de donar un temps i una informació adequada perquè els opositors tinguen el temps necessari per preparar bé les proves.“Pensem que, per exemple, és millor per a qualsevol opositor convocar 60 places juntes d'una especialitat, que 3 convocatòries de 20 places cadascuna”, ha afirmat el secretari autonòmic, Miquel Soler.La Federació d’Ensenyament de CCOO al País Valencià (FECCOOPV), proposa convocar oposicions als cossos docents “anualment”, és a dir, que per al sindicat en 2017 hauria de convocar-se oposicions. En aquest sentit, recorda que l’oferta d’ocupació pública (OPE) està limitada per la taxa de reposició, però “proposem que siga superada més del doble”, perquè amb això “el que volem és recuperar l’estabilitat dels docents i dels centres. Cal convocar les places de la gent que es jubila i de la gent que està no estable”, i per això anima a “avançar tot el possible en anunciar com s’estabilitzaran” les plantilles.Sobre el fet de dedicar 2017 a determinar les places de cada especialitat per a cada any, tal com proposa la Conselleria, la FECCOOPV explica que la distribució proposada, de convocar places d’Infantil i Primària en 2018 i Secundària i altres cossos en 2019, “no és estricta”, alhora que fa èmfasi en el fet que caldria “convocar oposicions tots els anys”, especificant que almenys, les matèries que tenen un gran volum de personal “s’haurien de convocar anualment”, mentre que les que en tenen menys “es podria parlar si es convoquen cada dos”, perquè “si no es fa augmenta la temporalitat en el sector”.Davant la proposta de Conselleria, l’STEPV proposa “abans de parlar de números, hem proposat que parlem del procediment de selecció”, ja que “no estem d’acord que siga per concurs oposició”. Des de l’STEPV estem per la consolidació del professorat interí, que se situa en xifres de “temporalitat d’un 20 i escaig per cent”, per això, “primer calen mecanismes de consolidació a través d’un barem de mèrits”, perquè “pot donar-se el cas, en unes oposicions, que els interins amb molts anys queden desplaçats i es queden sense feina”, tot i que reconeixen la legitimitat dels aspirants. Per això, per a l’STEPV és prioritari “consolidar els interins, i després les places dels que puguen entrar de fora”, una vegada estiga “aclarit això, ja parlarem de xifres”.Per poder parlar-ne, la conselleria ha proposat dedicar 2017 per asseure’s, una decisió que l’STEPV valora “positivament”, perquè que en 2017 no es facen oposicions “farà que la gent tinga temps de preparar-se i poder parlar d’aquests temes”.