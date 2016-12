El Voluntariat pel Valencià tanca amb èxit el primer contacte amb l’Ajuntament de València

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 00:00h

La primera edició del Voluntariat pel Valencià entre els treballadors del Consistori del cap i casal es clou amb 259 participants

Un total de 97 voluntaris i 162 aprenents han participat durant tres mesos en 10 sessions de conversa.

RedactaVeu / València



El Voluntariat pel Valencià ha tancat amb èxit el primer contacte del programa Voluntariat pel Valencià entre els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de València. Un total de 97 voluntaris i 162 aprenents han participat durant tres mesos en 10 sessions de conversa i han pogut gaudir de moments enriquidors tant a nivell personal com a nivell professional, segons fonts municipals.



El saló de plens de l’Ajuntament de València ha acollit ahir la cloenda del projecte d’Escola Valenciana que promou la creació de nous parlants de valencià gràcies l’altruisme dels voluntaris i la implicació dels aprenents.



L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde, Joan Ribó; el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo; la presidenta de la Coordinadora d’Alumnes, Professorat, Pares i Mares d’Alumnes per l’Ensenyament Públic en Valencià, Laura Font; el coordinador del Voluntariat pel Valencià, Vicent Font, i el poeta Vicent Camps.



“M’han regalat el valencià”



Durant l’acte, algunes parelles lingüístiques han manifestat les seues experiències amb el Voluntariat pel Valencià. La madrilenya Adela Salguedo ha comentat: “Ara em sent molt més part d’aquesta casa: m’han regalat el valencià i he tingut l’oportunitat de conèixer gent”.



Per la seua banda, la presidenta de la Coordinadora d’Alumnes, Professorat, Pares i Mares d’Alumnes per l’Ensenyament Públic en Valencià, Laura Font, ha agraït la iniciativa de l’Ajuntament de València de donar continuïtat el 2017 al Voluntariat pel Valencià. El poeta Vicent Camps ha recitat el poema d’amor de Vicent Andrés Estellés a la ciutat de València, “Cant de Vicent”, i “L’arbre vell”, de Marc Granell.