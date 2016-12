Els estudiants de la UV ‘indignats’ per la ‘supremacia del castellà’ a la institució

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 15:45h

El Consell de Govern de la Universitat de València, el seu òrgan col·legiat de govern, ha aprovat hui, 22 de desembre de 2016, una modificació del Pla d’Increment de la Docència en Valencià que va acordar el 2012, ara fa més de 4 anys, tal com ha informat aquest diari.En aquest sentit, el BEA, recorda com “el proppassat 19 de desembre de 2016, la Mesa Negociadora, formada pels sindicats de treballadors i treballadores de la Universitat, va donar llum verda a una modificació del Pla amb els vots a favor de CCOO, UGT i STEPV i el vot en contra de CGT. Aquesta proposta de modificació suposa l’eliminació del requisit del nivell intermedi de coneixements en valencià (C1) per a la promoció a catedràtic”.Des del Bloc d’Estudiants agermanats apunten que hi ha hagut una “pressió” per part del “professorat titular acreditat a catedràtic”, la qual “ha suposat que la Universitat de València cedira a aquesta proposta”. Es pregunten si, malgrat el termini que donava el Pla per a l’aplicació del requisit, que era de 3 anys, “no ha sigut temps suficient per ser capaços de formar el nostre professorat” en la competència lingüística. Per això, asseguren que “l’estudiantat ha tancat files indignat per un desprestigi de la llengua per part d’un sector de la Universitat que no considera necessari ni està disposat a fer l’esforç de dignificar el valencià”.La raó que ha donat Isabel Vázquez, vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, per a l’aprovació de la modificació ha estat que “aquesta proposta s’ha fet amb un compromís total amb la llengua però sent conscients dels recursos que tenim”. Davant la justificació de Vázquez, els representants d’estudiants al Consell de Govern i la Coordinadora de l’Assemblea General d’Estudiants, han manifestat la seua “indignació” perquè “l’obligació de complir aquest requisit ja es coneixia des de 2012, i el Servei de Política Lingüística ha treballat durant aquests anys per donar suport al professorat que ho ha demanat”. En aquest sentit, Paula Sala, coordinadora de l’AGE, afirma que “atenent a les mesures contemplades en la redacció original, el professorat comptava amb un ampli marge de temps per a obtenir i millorar les seues competències lingüístiques”.La consellera de govern per part del Bloc d’Estudiants Agermanats, Marisa Císcar, protesta: “La realitat de la Universitat de València, i de la societat valenciana en general, és que la supremacia lingüística del castellà està ofegant dia a dia el valencià. Hem de ser responsables d’acabar amb les barreres que cada dia ens dificulten viure en valencià a la nostra Universitat.” I és que “si aquesta institució pretén conservar el compromís amb l’ús de la llengua pròpia que va adquirir el passat 26 de juny de 2012, ha de votar en contra d’aquesta modificació del pla d’increment de la docència en valencià”, sentencia la representant del BEA.“Una de les coses que ha desbordat la paciència dels estudiants és que aquesta flexibilització del requisit lingüístic ha estat aprovada a esquenes dels col·lectius d’estudiants que van avalar i empentar la normativa aprovada el 2012, després d’anys i anys de demandes i activisme”, afegeixen.El Consell de Govern, com a tal, desenvolupa les línies generals de política universitària aprovades pel Claustre. És per això que “ens agradaria aquest debat sobre la modificació del Pla en el Claustre, que és on sentim que millor estem representats”, defensava Marisa Císcar. I és que els estudiants de la Universitat de València sols compten amb un 8% de representació estudiantil en aquest òrgan col·legiat, mentre que al Claustre hi ha el 25%.