Alberic espera la declaració de zona catastròfica per les inundacions

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 00:00h

Alzira exigeix a la CHX la neteja de rius i barrancs

Cullera exigeix al Govern espanyol la neteja de les platges.

Sixto Ferrero / Alberic



Alberic, Alzira i Cullera han estat tres de les poblacions de la Ribera més afectades per les passades inundacions que ja han manifestat la necessitat de rebre ajudes de diferents organismes i administracions per tal de pal·liar els danys.



Alberic ha estat una de les poblacions de la Ribera més afectades per les pluges d’aquesta setmana. El seu terme es va veure inundat pel desbordament del Xúquer la nit de dimarts quan, segons s’informava entre les 21 i les 00h, s’esperava la segona “gran crescuda” del riu, després que l’embassament de Bellús, a la Vall d’Albaida, estiguera laminant aigua des de primera hora de la vesprada de dimarts. Això, junt a la crescuda experimentada pel riu Albaida, acabà per inundar camps i camins.



En eixe sentit, dimecres de matí, el comitè d’emergències establit a Algemesí, informava que la carretera entre Alberic i la Pobla Llarga encara estava tancada.





Camp de caquis al terme d'Alberic. Foto: Toño Carratalà.



“Una tercera part, a nivell agrari, ha estat afectada” per les pluges i les inundacions, ha explicat l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalà, a aquest diari, qui ha transmès que, des de l’ajuntament, “dins de les nostres possibilitats, farem una actuació forta de neteja de camins, perquè, en la mesura del possible, els llauradors no es vegen afectats”.





Camp de taronges al terme d'Alberic. Foto: Toño Carratalà.



Dimecres tingué lloc un consell agrari extraordinari, on el govern, els sindicats i els municipis “decidírem fer tota la força per sol·licitar a les administracions superiors que ens ajuden”, afirma Carratalà, qui, a hores d’ara, no s’aventura a donar xifres sobre pèrdues i despeses, això sí, “els danys ara són incalculables” i, per això, “caldrà una setmana per donar xifres exactes”. Ara per ara, Alberic, així com altres municipis del País Valencià des de la zona banyada pel riu Segura fins a altres poblacions de la Ribera, està esperant que aquest divendres el Consell signe el Decret que assignarà les ajudes per tornar a la normalitat, unes ajudes que, des de Presidència, “se’ns han garantit”, afegeix Carratalà. No obstant això, des d’Alberic asseguren que la “nostra voluntat és agafar-nos a la declaració de zona catastròfica” i “esperar a veure com s’implica el Govern espanyol” pel que fa a les ajudes econòmiques. Unes ajudes que el Consell del Botànic està anunciant des de dimarts, en plena crisi per les inundacions, però sobre les quals l’Executiu de Mariano Rajoy encara no s’ha pronunciat.



Les platges de Cullera viuen un “una catàstrofe”



Cullera exigia aquest mateix dimarts al Govern espanyol la neteja de les platges. En aquest sentit, el consistori liderat pel socialista Jordi Mayor sol·licitava al Govern estatal que aprove en el Consell de Ministres d’aquest divendres un paquet d'ajudes especials per a les zones afectades pel temporal dels últims dies.



Després de les primeres avaluacions dels danys realitzades dimarts pels tècnics municipals i la Policia Local, l'alcalde va fer incís en la necessitat que el Govern de Mariano Rajoy ajude Cullera en la neteja i regeneració de les seues platges.





Platja de l'Illa, al marge dret de la desembocadura del Xúquer a Cullera. Foto: Aj. de Cullera.



Les canyes i altres deixalles havien cobert per complet bona part de les platges del municipi. Especialment afectada s’hi troba la platja del Marenyet, al sud de la desembocadura del riu Xúquer, on l'arena està coberta totalment per un mar de canyes. El Brosquil i l'Estany també estan greument danyades.



“És una catàstrofe. Tota la brutícia que portava el riu s'ha acumulat en la nostra costa. Per açò, es fa imprescindible que el Govern espanyol s'implique al màxim i acudisca en ajuda de municipis com el nostre”, explicà l’alcalde Jordi Mayor, qui recordava que a més del valor mediambiental “les platges són la nostra principal infraestructura turística”. El primer edil insistí a més que les platges són propietat de l'Estat.



L’alcalde de Cullera, per altra banda, també ha demanat ajuda per a fer front al port fluvial i el camp.



Alzira exigeix a la CHX la neteja de rius i barrancs



Alzira també és un dels termes que més ha patit aquest temporal i que ha tingut conseqüències desastroses per a l’agricultura. Encara que l’aigua no ha arribat a entrar al nucli urbà, que la nit de dimarts se situà només a 60 cm del cabal, alguns camins han quedat impracticables, uns danys que l’Ajuntament està avaluant, com els que ha patit el parc natural de la Murta.





L'alcalde d'Alzira Diego Gómez, amb el president Puig i la regidora de seguretat d'Alzria, Sara Garés. Foto: GVA.



Des del Consistori, l’alcalde Diego Gómez ha reclamat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que “coordine la neteja dels rius i barrancs, ja que és aquest organisme, que depèn del ministeri de Medi Ambient, el que té la competència”.



Diego Gómez critica també l’administració de Mariano Rajoy, que està anys sense executar les obres de defensa del Xúquer que recull el PATRICOVA (Pla contra inundacions), qüestió que també va transmetre al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una visita que ja estava programada el passat dimarts, on Gómez demanà a Puig que dóne suport a aquesta reivindicació dels pobles de la Ribera.



