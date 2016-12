PequeRadio emetrà els podcasts especials de Nadal d’Escola Valenciana

Dilluns, 26 de desembre de 2016 a les 00:00h

Del 26 al 28 de desembre a les 21.35 hores, els més de 400.000 oients diaris de PequeRadio podran gaudir en la 90.1 FM dels programes especials de Nadal de huit centres educatius d’Orpesa, Almassora, Benidorm, Torrent, Coves de Vinromà, la Pobla de Vallbona, Catarroja i Pedreguer.Per al president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, el fet de formar part de la graella radiofònica d’un mitjà de comunicació “amb el prestigi de PequeRadio, avalat per més de 20 anys d’experiència, suposa una gran fita per a Escola Valenciana i un element essencial per a esperonar la creativitat i la motivació dels infants a continuar desenvolupant programes tan engrescadors com els que presentem el proper dilluns”.El portaveu d’Escola Valenciana ha agraït l’oportunitat que ens ofereix PequeRadio d’estar present en la seua programació i “fomentar la comunicació sense fronteres” i ha afegit que gràcies a aquesta iniciativa “els xiquets i les xiquetes tenen veu, manifesten les seues opinions a tots els racons del País Valencià i, des dels micròfons, nodreixen la seua curiositat, creen un imaginari i esculpeixen un món més just”. Escola Valenciana afirma ser “conscient” de les possibilitats pedagògiques que ofereix la ràdio aplicada al context escolar “com una eina més per transformar i millorar la qualitat educativa”.