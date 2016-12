Desnonen la mare d'un coordinador de Stop Desnonaments València

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 16:15h

‘Sense avís previ’



Des de Stop Desnonaments han criticat les formes en les quals s'ha efectuat el llançament: “S'han presentat sense previ avís cinc furgonetes i dos cotxes de policia i han tret la dona de casa", han assenyalat des d'aquesta plataforma. “El més lògic -han agregat- era que hagueren enviat un avís. Hi havia un escrit amb una paralització del desnonament fins a una altra ordre. I hui han entrat a casa de la dona, a qui li podia haver donat un infart”, han lamentat. “Sense anunci previ ni res. L'han deixat fora de sa casa, encara que ha d'haver-hi notificació prèvia”, han insistit.



L'habitatge llançat està situat en el carrer del Tenor García Romero, de València, i hi residia la mare del coordinador de Stop Desnonaments de València. El procediment es remunta a setembre de 2013 i l’ha tramitat el Jutjat d'Instància número 4 de València.

Va ser el coordinador de la plataforma, Francisco Gutiérrez, qui va sol·licitar un préstec per a un negoci a dues societats prestadores i com a garantia va posar l'habitatge dels seus pares. En deixar de pagar el préstec sol·licitat, les societats prestadores el van demandar. El deute ascendia a 40.000 euros més altres 12.000 euros d'interessos i costos. Després de diversos tràmits i recursos per part dels afectats, el jutjat va fixar l’abril de 2016 perquè es desallotjara l'habitatge. No obstant açò, es va paralitzar ja que es va presentar un nou recurs i la causa va tornar dels Serveis Comuns al jutjat.Després de resoldre el recurs, el jutjat el va remetre al novembre de nou a Serveis Comuns, es va notificar a la mare el dia 8 el llançament i li van indicar que el 2 de desembre, quasi un mes després, hauria de deixar la casa. Arribat el dia, es van presentar en l'habitatge i en trobar-se davant la mateixa diversos membres de la plataforma, la comissió judicial no es va detenir per a realitzar el llançament.Així, passats uns dies, el 20 de desembre, van acudir de nou sense previ avís -no tenen obligació d'avisar ni de donar-los un termini per a deixar l'habitatge, segons llei, encara que Stop Desnonaments ho qüestiona-. En aquesta ocasió no hi havia ningú a la casa, amb la qual cosa es va trencar el pany, es va bloquejar i es va precintar.Hores després, les dues societats prestadores van comunicar al jutjat que els habitants havien tornat a ocupar la casa. Així, dos dies més tard, aquest mateix dijous, s'han presentat en la casa la comissió judicial, amb reforç d'agents de Policia Nacional, per a procedir al desallotjament.