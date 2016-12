La tercera temporada d'El Ministerio del Tiempo grava al País Valencià

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 12:00h

La tercera temporada d'El Ministerio del Tiempo, la guardonada sèrie de RTVE, ha apostat per rodar els exteriors d'aquesta proposta audiovisual al País Valencià, després que la Generalitat Valenciana, a través de l' Agència Valenciana de Turisme , es reunira amb els productors de la sèrie i els oferira un ventall de possibilitats en quant a localitzacions i fins i tot possibles trames.En la reunió mantinguda a Madrid en setembre, els representants de la Generalitat Valenciana van oferir pel que fa a localitzacions, informació de totes les comarques, costes, castells, torres, dunes, palmerars, etc., i també van aportar propostes de trames interessants per a alguns capítols de la sèrie, com la Ruta de la Seda, el Sant Grial o Blasco Ibáñez, temes que tindran una especial rellevància durant el pròxim any, segons explica la Generalitat en un comunicat."Els vam oferir visitar-nos i ajudar-los amb la cerca d'espais i de localitzacions. Ells van mostrar curiositat per la zona de Peníscola, així que els vam posar en contacte amb les oficines locals i van estar uns dies coneixent la zona", relata Pilar Pérez Solano, ambaixadora de la Generalitat per a aquest tipus de qüestions del sector audiovisual.

Des de Presidència s'ha rebut la notícia amb optimisme i s'ha interpretat com un punt d'inflexió, com una porta oberta a acollir altres produccions: "Estem encantats de rebre la sèrie El Ministerio del Tiempo i volem que siga la primera de les moltíssimes sèries i pel·lícules que es roden enguany a la Comunitat Valenciana", segons la portaveu d'aquest equip que també va comptar amb el suport d'Emilio Alhambra, coordinador de la Valencia Film Comission.L'Agència Valenciana de Turisme amb aquesta iniciativa enceta una estratègia amb la qual pretén atraure el turisme cinematogràfic, tal com explica un membre d'aquesta entitat "sèries de prestigi amb molts seguidors, com poden ser El Ministerio del Tiempo o Juego de Tronos, aconsegueixen uns magnífics resultats quant a nombre de visitants que es desplacen als llocs de rodatge per a reconèixer els espais on es va rodar la seua sèrie favorita", explica Pérez Solano.A més, Pérez Solano ha expressat que és una "magnífica" idea, no solament pel turisme, sinó també "per atraure rodatges, cosa que resulta fonamental per a anar creant teixit industrial audiovisual a la Comunitat".