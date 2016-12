Els boscos valencians rebran 66,5M€ durant els pròxims 5 anys

Diumenge, 25 de desembre de 2016 a les 00:00h

Des de l'Administració autonòmica s’aposta per una gestió forestal en la qual participen activament les xicotetes empreses. A les línies d'ajudes que prepara la Generalitat podran acollir-se també les societats d'ús i gaudi de la muntanya com, per exemple, societats de caçadors i entitats de custòdia del territori.

La Generalitat invertirà 66,5 milions d'euros en els boscos valencians en els pròxims cinc anys. Una bona part d'aquesta inversió -49 milions d'euros- procedirà de fons europeus Feder i es destinarà a treballs de restauració d'hàbitats forestals i hàbitats singulars del medi natural. La resta -17,5 milions d'euros- forma part de les línies forestals del Pla de Desenvolupament Rural (PDR).Així ho va anunciar el secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Álvaro, davant la Mesa Forestal en la qual es va traslladar als seus membres l'esborrany d'Ordre d'Ajudes de Gestió Forestal Sostenible. “La política forestal de la Generalitat es caracteritzarà per la preservació dels valors naturals del territori”. Segons Álvaro, els nostres boscos són “fonamentals” per a preservar eixos valors i, des de l'Administració autonòmica, apostem per una gestió forestal en la qual participen activament les xicotetes empreses, “que són les que millor coneixen el territori, en una clara aposta pel futur del medi rural valencià”, en paraules del secretari autonòmic.A les línies d'ajuda que prepara la Generalitat podran acollir-se també les societats d'ús i gaudi de la muntanya com, per exemple, societats de caçadors i entitats de custòdia del territori, sempre que tinguen acords subscrits amb els propietaris. També està previst crear brigades per a cadascuna de les demarcacions forestals que realitzen tasques de gestió i manteniment de les muntanyes d'utilitat pública.L'objectiu del Consell és impulsar tot un seguit de mesures socioeconòmiques entre les empreses valencianes del sector forestal. “Una aposta decidida de la Generalitat cap a un sector que, ara per ara, només aporta un 0,03% al PIB autonòmic. Per açò s'ha traslladat també a la Mesa Forestal un informe de situació sobre la tramitació de l'Ordre que suposarà la creació d'un Registre d'empreses Forestals, de tal forma que aquestes puguen accedir en un futur pròxim a tota la informació disponible sobre ajudes i contractes de la Generalitat amb absoluta transparència”, explica Álvaro.Un altre dels grups de treball creats en aquesta última reunió de la Mesa Forestal ha sigut el que s'encarregarà de revisar l'Estratègia Valenciana de Prevenció d'Incendis Forestals. Així, es va exposar el balanç corresponent als incendis forestals d'aquesta campanya i la proposta de nova regulació d'espectacles pirotècnics a menys de 500 metres de sòl forestal i altres usos del foc en festejos populars.