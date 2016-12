Llum verda al pla per fer de València una ciutat més accessible

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 19:00h

L’Ajuntament de València acorda impulsar un pla de seguretat viària i un pacte per la mobilitat. S'engegaran mesures perquè a la ciutat siga cada vegada més segur desplaçar-se, especialment, pels carrers i grans avingudes



RedactaVeu / EP / València.



El ple de l'Ajuntament de València ha aprovat aquest dijous en el ple ordinari de desembre propostes per a impulsar l'adopció d'un Pacte per la Mobilitat i un Pla de Seguretat Viària. Aquestes mesures impulsades per la regidora de Mobilitat Sostenible, de Giuseppe Grezzi, s'han adoptat amb els vots a favor de l'equip de govern que formen Compromís, PSPV i València en Comú, i el rebuig de PP i Ciutadans.



En el cas del Pla de Seguretat Viària s’ha acordat “donar suport a totes les accions i mesures que siguen necessàries perquè a la ciutat de València siga cada vegada més segur i més accessible desplaçar-se, especialment, pels carrers i grans avingudes que presenten situacions singulars de mobilitat que requereixen actuacions per a millorar la seguretat de totes les persones”.



Pel que fa al Pacte per la Mobilitat, s'ha decidit impulsar-lo “amb el concurs de tots els agents socials de la ciutat que ja estan majoritàriament representats en la Mesa de la Mobilitat, així com tots els partits amb representació institucional en l'Ajuntament”.



Ambdues decisions han tirat endavant a partir de les propostes alternatives presentades per Grezzi a les mocions plantejades pel regidor de Ciutadans Narcís Estellés i del PP Alberto Mendoza. El primer d'aquests grups plantejava una iniciativa sobre la mobilitat en la ciutat i el segon, l'adopció de mesures de seguretat urgents i immediates en l'avinguda Baró de Càrcer en el tram en el qual la circulació és de doble sentit, amb la finalitat de “reduir el nombre d'accidents a zero”.



Ple de l'Ajuntament de València d'aquest dijous. Foto: EP.



Els 'populars' plantejaven també si no es duien a terme les seues iniciatives, procedir a “la reversió de la mesura i deixar l'avinguda del Baró de Càrcer en un sol sentit tal com existia amb anterioritat”.



L'edil de Mobilitat Sostenible ha defensat, davant les crítiques de l'oposició per la seua “mala gestió”, la seua política i ha recordat que aquestes mesures han sigut premiades pel Govern espanyol. Grezzi ha acusat de “desmemòria, negació permanent i demagògia” l'oposició i ha ressaltat que el nombre d'accidents mortals a València s'ha reduït a la meitat.



