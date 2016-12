Albiol demana que s’investiguen els vincles entre energètiques i partits polítics

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 19:30h

L’europarlamentària d’esquerra Unida Marina Albiol, després de les diferents manifestacions que van tindre lloc ahir a tot l’Estat reclamant mesures contra la pobresa energètica, ha adreçat una carta a la defensora del Poble Europeu Emily O’Reilly demanant que investigue els vincles entre les empreses que controlen el mercat energètic de l’Estat espanyol i els partits polítics que s’han alternat al govern espanyol.Segons Albiol, “hi ha massa evidències de portes giratòries entre polítics que tenen responsabilitats de govern i empreses que operen al sector energètic”, per la qual cosa considera que “les institucions europees deurien prendre consciencia de la gravetat d’aquesta situació on sembla que s’ha normalitzat l’estreta relació entre empreses i governants coincidint en un increment exponencial dels beneficis de les energètiques” i tot això en una situació de crisi amb milions de persones patint una situació de pobresa energètica.



En la seua carta, Albiol apel·la a la directiva europea 2009/72/CE que insta els Estats membres a protegir els ciutadans en situació més vulnerable i prohibir els talls de llum en moments crítics. Albiol recorda que “hem viscut moments molt crítics” però el Govern espanyol, “en lloc de protegir els ciutadans en situació més vulnerable, el que ha fet és legislar per a procurar el major marge de beneficis possible a les empreses que controlen el mercat de l’energia”.



Un augment del 70% del preu de l’electricitat



En aquest sentit, el preu de l’electricitat ha augmentat un 70% en els pitjors anys de la crisi, “i això ha costat fins i tot víctimes mortals”, apunta Albiol qui sosté que “tot això passa mentre desenes de responsables polítics dels partits governants passen a formar part d’empreses del sector de l’energia. Quins interessos defensen?”.



En la carta, la portaveu d’EU a l’Eurocambra recull fins a 60 casos d’alts càrrecs polítics que han mantingut o mantenen relacions amb empreses del sector de l’energia.



Finalment, demana a la defensora que tinga en consideració el fet que el comissari europeu d’Energia Miguel Ángel Arias Cañete, ha mantingut el 80% de les seues reunions amb empreses del sector, en moltes de les quals hi ha o hi han tingut relació diversos companys de partit: “No ens resignem al fet que aquesta circumstància s’intente fer passar per normal: és una greu anomalia democràtica que les empreses tinguen un accés tan directe al comissari europeu d’Energia. Però encara és més flagrant que de les empreses que més sovint es reuneixen amb Cañete, hi ha vàries amb antics alts càrrecs del PP”Davant de tot això, des d’Esquerra Unida advoquen perquè Europa s’implique “en un assumpte que als mesos d’hivern desemboca en situacions autènticament crítiques per a moltes famílies”.