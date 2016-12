Es presenta el Mapa de l'Empreniment del País Valencià

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 20:45h

El Consell Valencià de l'Emprenedor ha presentat aquest dijous el Mapa de l'Empreniment del País Valencià, que reflecteix tot l'ecosistema emprenedor i analitza les fortaleses i debilitats del mateix, i en l’elaboració del qual han participat “de forma exhaustiva” un total de 110 entitats. A més, s’ha traçat un pla per a consolidar les empreses en fase de creixement. Aquest pla proposa “oferir millors serveis i de més valor afegit, i aconseguir finançament”, segons fonts de la Generalitat.El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que l'estudi posa de manifest que hi ha “saturació i solapament” d'entitats que promouen o treballen l'emprenedoria en la seua fase inicial, si bé “falten entitats que assessoren o donen servei a les fases de creixement”.Climent ha anunciat que el Mapa de l'Empreniment passarà a ser un model i una nova estratègia per a optimitzar l'ecosistema emprenedor valencià basada en la coordinació entre els agents públics i privats, a través del Consell Valencià de l'Emprenedor, en ampliar el foment de l'emprenedoria, també cap a sectors tradicionals i cap a l'àmbit social, i en modernitzar els nostres sectors productius. També ha recordat que aquest Mapa i la nova estratègia conjunta de totes les institucions, “eren un dels objectius acordats pel Consell a Torrevella el passat 8 de juliol, i un repte mai abans aconseguit”.Després de l'anàlisi de les conclusions del Mapa en el Consell Valencià de l'Emprenedor, s'han proposat una sèrie de mesures. Entre elles, la Conselleria d'Economia Sostenible ja ha posat en marxa de manera urgent una plataforma única per accedir a la informació i l'itinerari a seguir per part dels emprenedors. A més, per al 2017 està previst un sistema per a analitzar els indicadors de l'ecosistema emprenedor, des de l'àmbit local fins a l'internacional.El conseller ha assenyalat que, a més de la coordinació entre les entitats que treballen l'emprenedoria sota el mantell de l'Observatori, “també crearem vincles en xarxa per potenciar l'emprenedoria social, modernitzar els sectors productius i aconseguir finançament”. Finalment, ha anunciat accions pilot com fer pedagogia de la sostenibilitat sobre la petjada social, mediambiental i el retorn econòmic, fomentar noves formes de finançament basades en els resultats i no en les activitats desenvolupades i aprofitar els espais públics i infraestructures per fomentar l'emprenedoria.