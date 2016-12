Xavi Castillo arma el Betlem!

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 10:30h



Xavier Pérez / València.



A la vespra de la Nit de Nadal, Xavi Castillo i la companyia Pot de Plom ens ofereixen amb tot l’esperit satíric nadalenc la vertadera història del Betlem que es munta a les cases tradicionalment.



Per això, la bona gent de Pot de Plom ha posat, en la seua seu, un particular Betlem on descobreixen la realitat de la Concepció del Jesuset, un jesuset que va nàixer a la franja de Gaza en una escenificació on apareixen la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i Manuela Carmena. I, clar, el Betlem és de vianants.



L’humorista d’Alcoi també ens descobreix per què a la Cavalcada d’Alcoi el rei Baltasar no va l'últim, sinó enmig. Per últim, es pregunta si el cardenal Cañizares deixaria entrar a la catedral a la Sagrada Família: “¿Estos refugiados son trigo limpio?”.



Bon Nadal i Bon any amb un somriure i els millors desitjos!