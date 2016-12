EU pregunta al govern espanyol pel cas de discriminació lingüística d'un advocat valencià

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 11:15h

Llengua i drets lingüístics

El diputat d'EUPV, Ricardo Sixto, ha plantejat una bateria de preguntes a la Mesa del Congrés dels Diputats espanyol relatives a l'arxiu per part de la Fiscalia d'Àrea de Benidorm-Dénia de la denúncia d'un advocat valencià que pretenia obrir la via penal pel que ell considera una vulneració dels seus drets, en no obtenir resposta en les instàncies administratives a l'hora de reclamar la recepció de les notificacions del jutjat de Primera Instància número 2 de Benidorm en valencià, tal com La Veu va publicar en el següent enllaç En concret, Sixto pregunta al Govern estatal sobre l'opinió que li mereix aquest cas de discriminació lingüística, així com si pensa actuar per a garantir els drets de les persones valencianoparlants a l'Estat espanyol.Segons ha explicat el diputat en el text plantejat, “aquest ciutadà ja va posar en evidència la falta de traductors i l'anòmala situació de la llengua pròpia en seu judicial quan va presentar en el jutjat una demanda escrita en valencià i va rebre, com a resposta de la secretària judicial, que ell mateix havia d'escriure la traducció del text si no volia veure dilatat el seu procés ”.En tot cas, la negativa de la Fiscalia al fet que el denunciant reba les notificacions en valencià sembla contravenir l'article 11 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, que estableix en el seu apartat 1 que “en aquelles actuacions administratives iniciades a instàncies de part i en les quals, havent-hi altres interessats, així ho manifestaren, l'Administració actuant haurà de comunicar-los quant a ells els afecte en la llengua oficial que escullen, qualsevol que fóra la llengua oficial en què s'hagués iniciat”, comenta Ricardo Sixto.Finalment, el dirigent de la formació d'esquerres ha recordat que l'Estat espanyol ha signat i ratificat La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny del 1992. “Amb més raó encara no s'haurien de donar casos de discriminació com aquest en el nostre país i, per això, exigim al Govern central un posicionament sobre aquest tema”, ha conclòs.