Al PP de València no li pareix apropiat regalar una nina a un xiquet

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 11:15h



RedactaVeu / València.



Aquest dijous, l’Ajuntament de València va celebrar el darrer plenari d’aquest any 2016. En el torn de precs i preguntes, el portaveu del PP de València, Eusebio Monzón, va recriminar la publicitat que ha fet l’ajuntament des de la Regidoria d’Igualtat al voltant del sexisme en els joguets. La campanya, Joguets per a la Igualtat, pretén ser divertida a través d’entrevistes, notícies i opinions de joguets i té la finalitat de conscienciar adults i menuts sobre el sexisme al voltant dels joguets, en la línia de la campanya 'El joguet no té gènere', de la Conselleria d’Igualtat.



Així doncs, Monzón va llegir les declaracions d’una d’aquestes entrevistes a un joguet: “Sempre escolte juguem a mamàs i a papàs, però jo no veig molts papàs”, va llegir, per a després, afegir que “això és la seua publicitat, i ja està. A banda que regalar una nina a un xiquet no em pareix el més apropiat”. Diu que “és una opinió personal” i després afegeix que, “si vostès volen fer-ho, ho fan”.



Les reaccions a les xarxes dels regidors Carlos Galiana i Pere Fuset no van tardar res a recriminar i fer broma en resposta a les afirmacions del portaveu del PP a l’ajuntament. Així, Galiana deia: “Quan el PP s’assabente que jo de menut jugava amb camions, es tornaran bojos (sic)”. O Pere Fuset, qui afirmava que “el PP diu en el Ple de València que no veu apropiat que els xiquets juguen amb nines. Una rèplica més i diran que poden eixir mariques (sic)”.



Reaccions de C. Galiana i P. Fuset en Twitter.