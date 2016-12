La Generalitat aprova mesures per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 12:45h

Una vegada presentades les sol·licituds, s'avaluaran per part d'una comissió tècnica, presidida pel director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i formada pel sotsdirector general d'Emergències, així com per una persona amb rang mínim de cap de servei designades per cada conselleria o departament competent.Així mateix, a la comissió li correspondrà fer una estimació pressupostària amb càrrec al Fons de Contingència per a l'exercici 2017, que se sotmetrà a l'aprovació pel Consell. En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions amb capacitat de finançament, que s'imputaran a càrrec del Fons de Contingència per a l'exercici 2017.