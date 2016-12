ERPV torna a demanar una avinguda per a Marco Miranda en l’aniversari de la seua mort

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 12:30h

Hui, 23 de desembre, es commemora el 70è aniversari de la mort de Vicent Marco Miranda , alcalde valencianista i republicà de la ciutat de València. Per aquest motiu, Esquerra Republicana del País Valencià està realitzant una campanya perquè l’Ajuntament de València li dedique una avinguda, una petició que s’ha presentat de forma oficial juntament amb Esquerra Unida. Cal recordar que, el passat diumenge, el partit republicà homenatjà Marco Miranda al Cementeri Civil de València. Paco Galiano, president d’Esquerra Republicana de València, ha destacat que “és una qüestió de salut democràtica fonamental per als valencians i valencianes. És un deure com a valencianistes i demòcrates reivindicar la memòria d'aquells que han dignificat la política com a servei al País Valencià".El dirigent republicà ha recordat també que “Marco Miranda és un personatge escamotejat per la idea dominant de la transició espanyola de practicar l'amnèsia política. Des d'Esquerra Republicana del País Valencià, volem que es restituïsca la figura d'aquest polític determinant que va aplegar els anhels dels valencianistes republicans i que mereix, sens dubte, el reconeixement de les institucions valencianes”Galiano ha reivindicat els tres vessants de Marco Miranda: “La seua honestedat com a polític, la tasca modernitzadora de la ciutat de València que va dur a terme i el seu paper com a precursor del valencianisme polític, ja que, des del cap i casal, articulà un valencianisme modern connectat amb Catalunya. En suma, una figura que representa la confluència inseparable com a polític valencianista i, alhora, reformista eficaç al servei del poble, un republicà al qual hem d'estar públicament agraïts tots els valencians".