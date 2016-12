Oltra: ‘Sembla del segle XIX quan el PP diu que ‘és inapropiat’ regalar una nina a un xiquet

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 13:00h

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a la roda de premsa del divendres, ha volgut recriminar al PP de València ciutat i a Eusebio Monzó, el portaveu dels populars a l’Ajuntament, les seues paraules sobre el fet que “és inapropiat regalar una nina a un xiquet”. Oltra, indignada, ha afirmat que ‘sembla del segle XIX quan el PP diu que ‘és inapropiat’ regalar una nina a un xiquet: dóna vergonya’."El que a mi em sembla inadequat és que un càrrec públic diga una cosa d'aquestes", ha assenyalat Oltra, qui s'ha preguntat: "De quin segle és açò?". "Quan he llegit el titular he pensat que seria de l'època de Cánovas del Castillo, però no, és d'ahir", ha assenyalat."Com és possible que un càrrec publique siga tan alié a la necessitat de construir una societat igualitària entre homes i dones?", ha plantejat Oltra, qui ha afegit: "Com és possible que no sàpiga que el joc no solament és un element de diversió per als xiquets, sinó que conforma tot un procés cognitiu de desenvolupament i educatiu que converteix un xiquet o una xiqueta en una persona adulta que haurà interioritzat o no les relacions igualitàries".D'aquesta forma, "quan siga pare haurà interioritzat que corresponsabilitzar-se de la cura dels seus fills és valuós i important", així com "desitjable en una societat democràtica avançada".Oltra, qui ha dit que ella jugava molt amb mecanos, ha indicat que els seus fills --té dos xiquets-- en alguna ocasió li van demanar per a reis nines. Al seu parer, "està bé que els xiquets també cuiden de les nines i aprenguen a interioritzar açò".Al seu entendre, "el que hauríem de traslladar al PP és que la lluita per la igualtat d'homes i dones i per eradicar la violència masclista comença des de xicotets i comença perquè un càrrec públic no diga que és inadequat que un xiquet jugue amb una nina"."No se m'ocorre gens més apropiat que un xiquet i una xiqueta juguen amb una nina i aprenguen del que és cuidar els uns als altres", perquè "societats humanes es poden imaginar de moltes maneres, però no hi ha cap que sobrevisca sense persones que cuiden persones".Sobre aquest tema, ha assenyalat que "açò tradicionalment ho hem fet les dones", però entén que "va sent hora que els homes es corresponsabilitzen"."Podem ser societat humana de moltes maneres i sense moltes coses, però no podem ser si no cuidem els uns dels altres, i a través d'una nines o un ninot s'aprèn a cuidar els uns dels altres, sobretot dels més vulnerables", ha manifestat.La vicepresidenta de la Generalitat ha assenyalat que la “vertadera igualtat’ s'aconsegueix amb actituds contràries al que pensa el PP sobre aquest tema.