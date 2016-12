L'AVL no tria president perquè cap dels dos candidats aconsegueix la majoria

9 Joan carpinter / Valensià 24 de desembre 10.25h

No manipuleu el que dic , acabe de dir que és normal que s'utilitzen les formes valencianes , no pretenc que s'utilitze sisplau ni bona tarda seria absurd , la qual cosa no veig lògic és que isquen paraules del no-res com desenroll quan sempre a sigut desenvolupament no conec a ningú que diguera desenrroll fa 25 anys , al final l'acceptació de paraules com deport ,desenrroll , disfrutar, hui ,puzzle , vacacions etc desplacen a les formes més correctes algunes d'elles si utilitzades per la...

8 FERRAN / CULLERA 24 de desembre 00.32h

Joan Carpinter, presisament els problemes que tu dius són els que fan necesasiri una academia del valencià i que trate i estudie la llengua i les seues millores, però no serveix de nada anar a Alcasser i dir a la gent que diguen sisplou, o bona tarda perquè segons el IEC no són aceptats, cal una academia que escolte no que impose formes que mai els ha parlat ningú al País Valencia.

7 Joan carpinter / Valensià 23 de desembre 21.42h

Ningú nega que hi ha particularitats purament valencianes , però si la llengua que no es parla en el carrer és una llengua morta (cosa que compartisc parcialment perque si un poble és analfabet de la seua pròpia llengua es distancia d'ella) , per què no s'accepta entonses o mosatros o les normes de la RACV ? perque aleshores i nosaltres els escolte ben poc, i per què no accepten amoto?, molta gent major diu aquesta paraula

5 FUMET / DE CULLERA 23 de desembre 18.55h

Cal no dir més roig, bona versprada, creilles, perquè a soles importa el que diu la IEC que sé pasen per les castanyes cualsevoil forma genuina valenciana. Molts no entenen que una llengua que mai se parlara al carrer és una llengua morta. La AVL respeta la normativa catalana i formes genuines valencianes i no imposar formes que mai han estat entre els valencians.

1 Joan carpinter / Valensià 23 de desembre 16.34h

Una llengua que té com a màxim 10.000.000 de parlants no hauria de tindre dos acadèmies és absurd , i més si una d'elles (AVL) s'ha creat per a castellanitzar i dividir la llengua . deport , servici ,desenrroll , puzzle , disfrutar etc etc que serà el pròxim? mosatros? entonses ? o bocadill de chamó i ques ?



qui t'ha parit que t'entenga acadèmia valenciana de la llengua ?

